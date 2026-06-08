Ouverture Trêve fragile, reprise solide en Europe

publié le 09/06/2026

(Zonebourse.com) - Au lendemain de replis pour la plupart des grands indices européens, ces derniers s'offrent un rebond, à l'exception de Londres qui perd 0,31%, pénalisée par plusieurs poids lourds comme GSK, Glencore, ou AstraZeneca. A Paris, le CAC 40 progresse de 0,88%, à 8 271 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 40 avance de 0,66%.

Si hier, la tendance a été pénalisée par la reprise des hostilités entre l'Iran et Israël, l'heure est désormais à l'accalmie. Les investisseurs apprécient les propos de Donald Trump qui a indiqué que la diplomatie américaine effectuait des "derniers efforts" dans l'optique de la conclusion d'un accord de paix avec la République islamique.Pour Loïc Bécue chez Sienna IM : "après plus d'un mois de trêve entre les deux belligérants, l'incertitude domine sur l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis.

Les points de divergence comme le dossier nucléaire ou le contrôle du détroit d'Ormuz, bloquent encore. Mais les deux parties semblent progressivement s'approcher d'un accord".Le cessez-le-feu semble toutefois fragile alors que l'armée israélienne a demandé aux habitants de la ville de Tyr, au Liban, d'évacuer, probablement en prévision de nouvelles frappes.Quoiqu'il en soit, les cours du pétrole sont pour l'instant orientés à la baisse. A New York, le WTI cède 2,62%, à 88,88 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 2,15%, à 92,11 dollars.

La baisse des cours de l'or noir soutient les places financières, qui saluent également le rebond observé sur le secteur des semi-conducteurs hier soir à Wall Street ou en Asie ce matin où le principal indice de la Bourse de Corée du Sud, le Kospi, s'est envolé de 8,18%, principalement grâce à Samsung Electronics ( 8,97%) et SK Hynix ( 15,91%). Ces deux entreprises représentent à elles seules entre 45 et 50% du total de l'indice.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,24%) et se négocie contre 1,1556 dollar.Dans l'actualité macro-économiqueAu niveau de la macro-économie, l'Allemagne a dévoilé des indicateurs globalement mitigés.

L'excédent de sa balance commerciale a atteint 14,5 milliards d'euros en avril, mais les analystes tablaient sur 15,4 milliards d'euros. En revanche, la production industrielle du pays a fait mieux que prévu en avril avec une hausse de 0,9%, contre des attentes à -0,3%.Cet après-midi aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale d'avril et des ventes de logements existants de mai. Le principal rendez-vous est programmé mercredi outre-Atlantique avec la publication des chiffres de l'inflation.En Europe, ce sera jeudi la journée la plus importante avec la décision de la Banque centrale européenne sur sa politique monétaire.

Une hausse des taux de 25 points de base est anticipée par la majorité des intervenants.Au niveau des sociétésEn France, Valeo avance de 2,23%, après avoir annoncé une association avec Calyos, ce qui renforce la probabilité de voir le groupe se positionner sur les systèmes de refroidissement, notamment pour les data centers.A l'inverse, Trigano abandonne 3,71%, Oddo BHF a maintenu sa recommandation à surperformance sur le titre du spécialiste des véhicules et équipements de loisirs, mais a abaissé sa cible de cours de 205 à 191 euros.Airbus ( 0,58%) et Dassault Aviation ( 0,13%) ne semblent pas trop souffrir de l'abandon du projet SCAF, l'avion européen destiné à remplacer le Rafale et l'Eurofighter.

En revanche, l'Espagnol Indra Sistemas abandonne 1,62%. La société était impliquée dans ce projet, et était notamment coordinateur national et responsable des piliers capteurs et cloud de combat.Nestlé avance à Zurich ( 0,89%), pourtant PAI Partners s'est retiré du processus d'acquisition d'une participation de 50% de l'activité eaux de Nestlé, une décision qui met en péril le processus de mise aux enchères dont le géant agroalimentaire suisse espère tirer quelque 5,8 milliards de dollars.A Londres, GSK abandonne 3,57% après avoir annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars, là où les rumeurs évoquaient la somme de 9 milliards de dollars.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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