Ouverture Des hésitations en Europe, la posture "faucon" de la Fed préoccupe

publié le 18/06/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi, partagées entre la signature précoce du protocole américano-iranien et une posture "faucon" adoptée hier soir par la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).

Vers 10h30, l'indice CAC 40 s'inscrit en progression de 0,1% vers 8 440 points, à peu près en ligne avec l'Euro Stoxx 50 qui stagne, tandis que le DAX de Francfort grappille 0,2% et que le FTSE de Londres perd 0,6%."Selon la presse, le protocole d'accord en 14 points prévoit une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, avec un délai prolongeable de 60 jours pour négocier un accord final couvrant les questions nucléaires et un allègement large des sanctions", résume Deutsche Bank.

L'annonce hier soir de la signature, avec deux jours d'avance, de ce protocole entre les Etats-Unis et l'Iran tend ainsi à conforter l'optimisme des marchés quant à une amélioration prochaine de l'approvisionnement en pétrole, comme l'illustre la décrue continue des cours de l'or noir.Ainsi, le cours du WTI (West Texas Intermediate) s'inscrit ce matin en baisse de 1,2% vers 75 USD le baril, tandis que le cours du Brent affiche un repli de 0,8% à un peu moins de 78 USD le baril, de quoi apaiser les craintes de tensions inflationnistes plus larges.

Après une réunion de la Fed à la tonalité hawkish...Pourtant, s'il a opté sans surprise pour un statu quo sur ses taux, le FOMC a adopté une posture plus dure qu'attendu pour la suite, faisant monter les probabilités d'un relèvement des taux dès fin juillet à plus de 70%, d'après l'outil FedWatch du CME."Le FOMC de juin s'est avéré clairement hawkish ("faucon") : neuf décideurs politiques projettent des hausses de taux en 2026 et les prévisions d'inflation ont été nettement revues à la hausse", soulignent les analystes de Bank of America."Warsh a lui-même affiché une posture rigoureuse, en insistant sur l'importance de rétablir la stabilité des prix.

Nous percevons désormais un risque beaucoup plus élevé d'une hausse des taux dès cette année", indique la banque américaine....les regards se tournent vers la Banque d'AngleterreC'est maintenant vers la Banque d'Angleterre (BoE) que les investisseurs vont tourner leurs regards, la banque centrale britannique devant à son tour rendre son verdict de politique monétaire, en milieu de journée, un statu quo étant là aussi anticipé."La BoE était sur le point de baisser son taux directeur quand la guerre au Moyen-Orient est survenue. Depuis, le ton du MPC s'est durci, mais pas au point de faire une hausse précipitée dans un univers si incertain", rappelait Oddo BHF en début de semaine.

"Les mesures gouvernementales pour alléger les factures énergétiques ont pesé sur l'inflation. La dernière enquête de la BoE a un peu rassuré sur le risque d'effets de second tour. La BoE va rester en position de wait-and-see avec un biais haussier", poursuivait-il.Edenred s'envole, mais Carrefour trébuche à ParisEn attendant, dans l'actualité des valeurs, Edenred caracole en tête du CAC 40 à Paris en s'envolant de 15% : selon des rumeurs, le fonds britannique BC Partners envisagerait de prendre le contrôle du spécialiste des titres-restaurant et chercherait un partenaire financier.À l'opposé, Carrefour essuie la plus forte baisse de l'indice phare parisien (-6,3%), pâtissant d'une dégradation de l'objectif de cours par JPMorgan, ramené de 10 à 9 EUR, la banque américaine maintenant par ailleurs sa recommandation à sous-pondérer.

Ailleurs en Europe, Tesco recule de 2,7% à Londres : le premier distributeur britannique publie des résultats du 1er trimestre décevants, avec un ralentissement de la croissance des ventes au Royaume-Uni, la guerre en Iran pesant sur la consommation des ménages.A l'inverse, BE Semiconductor Industries (BESI) avance de 1,4% à Amsterdam, soutenu par un relèvement sensible de ses objectifs à long terme par l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces, en amont de sa journée investisseurs prévue ce jour.Generali gagne 1,3% à Milan, profitant de révélations de presse selon lesquelles UniCredit envisagerait de racheter la participation de 10% détenue par Delfin dans son capital, voire de la doubler, ravivant l'intérêt des investisseurs pour le titre de l'assureur italien.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.