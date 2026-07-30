Pré-ouverture L'Europe entre prudence et optimisme

publié le 05/08/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes places financières européennes qui ont connu une belle séquence haussière ces derniers jours, à l'exception de Londres, devraient hésiter entre poursuivre sur cette lancée et la prudence à l'ouverture. Outre des prises de bénéfices qui seraient logiques, les investisseurs attendent des avancées concrètes dans le conflit au Moyen-Orient pour prendre plus de risques sur le marché actions.

A Paris, le CAC 40 vient d'enchaîner quatre hausses consécutives qui lui a permis de reprendre 3,07%. Hier, le principal indice parisien a même battu un plus haut historique en séance (8 669,69 points) et en clôture (8 666,63 points).Selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en hausse d'environ 0,35% à l'ouverture, tandis que le DAX 40 à Francfort devrait progresser d'environ 0,70%. De son côté, le FTSE 100 à Londres devrait faire preuve de plus de prudence et gagner 0,20%.

Dans l'actualité géopolitiqueLors d'un déplacement en Californie, le président américain a indiqué que les Etats-Unis et l'Iran avaient "de très bonnes discussions" et que le détroit d'Ormuz rouvrirait "très bientôt". Si ça n'était pas le cas, Donald Trump a précisé dans sa rhétorique habituelle que la République islamique serait frappée "très fort".Les cours du pétrole sont quasi-stables et le baril de WTI coûte 75,21 à New York, et 78,72 à Londres pour le Brent de la mer du Nord.Du côté de la macro-économie.

..Plusieurs statistiques d'importance sont programmées aujourd'hui. Dans la matinée, l'indice PMI des services et composite de S&P Global sera publié pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro, ainsi qu'aux Etats-Unis dans l'après-midi.Les investisseurs seront toutefois encore plus attentifs à la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain du mois de juillet (14h15).... et de la micro-économieAlors que les publications des grandes entreprises commencent à se faire plus rare sur le Vieux Continent, elles sont encore nombreuses outre-Atlantique.

Hier soir, SpaceX a dévoilé ses premiers résultats en tant que société cotée. Le groupe a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires, porté par Starlink et ses activités liées à l'intelligence artificielle.On retiendra également les comptes d'AMD qui a dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et des résultats solides.En Europe, ils ont toutefois pris connaissance des comptes de Sandoz. Le spécialiste suisse des médicaments à bas pris a dévoilé un bénéfice par action coeur de 1,71 USD au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 11% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur de 20,9%, en amélioration de 0,9 point par rapport à la même période de 2025.

Le Danois Novo Nordisk a relevé ses objectifs annuels, grâce à des attentes plus élevées concernant les ventes de produits GLP-1 comme le Wegovy.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.