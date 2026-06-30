Mi-séance Paris en marche arrière malgré la traction du secteur auto

publié le 01/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens entament la seconde partie de l'exercice 2026 sans réelle direction. A Francfort, le DAX 40 s'adjuge 0,37% tandis que Londres recule de 0,24% et que Paris abandonne 0,45%, à 8 366 points. Malgré la bonne tenue du secteur automobile, avec 2,67% pour Renault et 1,87% pour Stellantis, l'indice parisien recule, notamment pénalisé par Schneider Electric qui abandonne 2% après avoir annoncé l'acquisition de Cognite, éditeur de logiciels d'IA industrielle, pour 3,1 milliards de dollars.

Le marché juge le prix d'acquisition élevé, ce qui pèse sur le titre.A l'inverse, le secteur automobile rebondit malgré des statistiques contrastées sur les immatriculations de voitures neuves en France. Depuis le début de l'année, celles-ci affichent une hausse de 1,8% au premier semestre et de 11,4% sur un an. Les données de juin sont néanmoins meilleures que certaines prévisions qui anticipaient une chute des ventes d'environ 13% (hors les deux derniers jours ouvrables du mois).Les performances restent toutefois contrastées selon les constructeurs.

Le groupe Renault a progressé de 1% sur un an en juin, avec un recul de 1% pour les marques Renault et Dacia. Au sein du groupe Stellantis ( 10%), la marque Peugeot a progressé de 4% et Citroën de 10%.Les valeurs en mouvementAilleurs en Europe, CMC Markets, spécialiste britannique du courtage en ligne, bondit de 28% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, profitant d'une envolée de la demande sur son segment interentreprises (B2B), qui dépasse les anticipations initiales du groupe.Saab s'adjuge aussi 3,9% après avoir décroché un contrat visant à fournir 16 chasseurs Gripen E à l'Ukraine, une commande de 24,6 MdsSEK (2,2 MdsUSD).

A noter également le décrochage de Sivers Semiconductors (-11,52%) à la suite de l'annonce d'une levée de fonds de 700 MSEK, une opération dilutive qui pèse mécaniquement sur le titre.Négociations à DohaSur le front géopolitique, Mohammad Bagher Qalibaf, le président du Parlement iranien, a fait savoir que l'Iran ne passera pas à la prochaine phase du protocole d'accord tant que ses cinq clauses n'auront pas été validées. Parmi elles figurent la fin des hostilités, la garantie de la souveraineté du Liban, la levée du blocus maritime, la réouverture du détroit d'Ormuz, la reprise des exportations pétrolières et le déblocage des avoirs financiers.Une délégation américaine est arrivée au Qatar mais n'a, semble-t-il, pas rencontré les responsables iraniens.

Le président américain Donald Trump avait pourtant affirmé en début de semaine sur Truth Social qu'une réunion aurait lieu, mais cette information a été démentie par les responsables iraniens.Même si un protocole d'accord définitif est loin d'être signé, l'existence d'une table de négociations à Doha rassure les marchés, comme en témoigne le net recul des cours du pétrole, avec un Brent à 71,92 USD le baril (-1,91%), tandis que le WTI s'échange à 68,56 USD (-2,17%).Des statistiques globalement rassurantesLes marchés profitent aussi d'un environnement macroéconomique légèrement plus favorable, à en croire les dernières statistiques. Ainsi, en zone euro, le PMI manufacturier est passé de 51,6 en mai à 51,4 en juin, faisant légèrement mieux que le consensus (51,3).

Si l'indice a légèrement reculé, il reste au-dessus du seuil de 50, synonyme d'expansion de l'activité.Les indicateurs sont aussi au vert dans l'Hexagone, où l'indice PMI manufacturier français est passé de 49,7 à 51,2 points, contre une prévision de 50,7 points. "La dégradation de la conjoncture enregistrée en mai ne s'est pas confirmée en juin, le secteur ayant au contraire renoué avec la croissance", note Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.Outre-Manche, l'indice PMI mesurant l'activité au sein du secteur s'est maintenu en zone d'expansion pour le 8e mois consécutif, à 52,5 en juin (contre 53,9 en mai).Enfin, en Allemagne, le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 50,1 à 50,3 en juin. Il était attendu à 50. Dans l'ensemble, les enquêtes PMI publiées ce mardi confortent le scénario d'une amélioration progressive de l'activité manufacturière en Europe, même si la dynamique reste modérée.

Sur le Forex, l'euro recule de 0,2% face au billet vert, autour des 1,139 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.