Fermeture Trimestre prolifique pour le CAC 40

publié le 30/06/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont terminé en hausse mardi, achevant dans le vert la dernière séance du mois, du trimestre et du premier semestre, malgré des indicateurs macroéconomiques américains contrastés. A Paris, le CAC 40 a gagné 0,44 %, à 8 404 points.

L'indice affiche ainsi une progression de 2,70% sur le mois de juin, de 7,51% sur le deuxième trimestre et de 3,12% depuis le début de l'année. Il signe au passage sa meilleure performance trimestrielle depuis le premier trimestre 2024. Ce mardi, l'Euro Stoxx 50 a engrangé 1,51%, progressant de près de 10% depuis janvier 2026.

Le vert est également au rendez-vous aux Etats-Unis, le Dow Jones et le Nasdaq avançant respectivement de 0,24% et de 1,11% , vers 17h45.Sur le front macroéconomique, les indicateurs publiés de part et d'autre de l'Atlantique ont envoyé des signaux contrastés. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs s'est dégradée de manière inattendue en juin.

L'indice du Conference Board est ressorti à 91,2, contre 93,1 en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une remontée à 94,8, traduisant une prudence accrue des ménages face aux perspectives économiques.Dans le même temps, le marché du travail américain est resté solide. Le rapport JOLTS du Département du Travail a fait état de 7,594 millions d'offres d'emploi en mai, contre 7,585 millions en avril et un consensus de 7,280 millions, signe que la demande de main-d'oeuvre demeure robuste.

En Europe, les dernières statistiques ont confirmé la poursuite de la désinflation. En France, les prix à la consommation ont reculé de 0,2% en juin, alors que les économistes anticipaient une stabilité. Sur un an, l'inflation est ressortie à 1,8%, contre 2,1% attendu et 2,4% en mai. En Allemagne, le taux de chômage est resté stable à 6,3% en juin, conformément aux attentes.Sur le marché pétrolier, le Brent reculait de 1,37%, à 72,58 dollars le baril, tandis que le WTI américain évoluait autour de 69,91 dollars. Dans le même temps, des incertitudes persistent sur le front diplomatique.

Téhéran a démenti la tenue d'une réunion avec les Etats-Unis cette semaine à Doha. "Aucune réunion technique des groupes de travail n'est prévue cette semaine", a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, qualifiant d'" incorrectes " les informations évoquant une rencontre. Donald Trump a néanmoins assuré qu'une réunion aurait lieu mardi dans la capitale qatarie, sans apporter davantage de précisions.Des valeurs en mouvementDu côté des valeurs, Kering a signé la plus forte baisse du CAC 40, avec un recul de près de 7%. Lors d'une conférence téléphonique organisée avant la publication de ses résultats du 28 juillet, le groupe a laissé entrevoir un redressement plus lent que prévu de Gucci, sa marque phare.

Le secteur du luxe a été entraîné dans son sillage, Hermès cédant 1,9% et LVMH plus de 2%.A l'inverse, Schneider Electric s'est distingué avec un gain de 2,2%. Bank of America a confirmé sa recommandation d'achat et relevé son objectif de cours de 320 à 330 euros, estimant que le potentiel de croissance lié aux centres de données reste sous-évalué, tant pour Schneider Electric que pour ABB, Siemens et Siemens Energy.TP a, de son côté, chuté de plus de 11%, pénalisé par la révision en baisse des prévisions annuelles de son concurrent américain Concentrix. A l'opposé, Abivax s'est envolé de 38 % après la publication de résultats encourageants dans la deuxième partie de son étude clinique de phase avancée sur son traitement expérimental contre la rectocolite hémorragique.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,01% à 1,1419 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.