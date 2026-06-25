Mi-séance Américains et Iraniens suspendent ensemble leurs frappes

publié le 29/06/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes se dispersent à mi-séance dans un contexte de regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Les deux nations ont échangé des frappes ce week-end, s'accusant réciproquement de violations de leur fragile cessez-le-feu signé le 17 juin.

Donald Trump a encore menacé Téhéran de repartir en guerre pour l'anéantir. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,43% et se dirige vers une deuxième séance consécutive dans le rouge. Francfort et Amsterdam avancent respectivement de 0,08%, et 0,23%.Les Bourses européennes se dispersent à mi-séance dans un contexte de regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les deux nations ont échangé des frappes ce week-end, s'accusant réciproquement de violations de leur fragile cessez-le-feu signé le 17 juin. Donald Trump a encore menacé Téhéran de repartir en guerre pour l'anéantir. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,43% et se dirige vers une deuxième séance consécutive dans le rouge. Francfort et Amsterdam avancent respectivement de 0,08%, et 0,23%.

Samedi, l'aviation américaine a visé dix cibles stratégiques, dont des "infrastructures de surveillance militaires iraniennes, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines", selon le Commandement central des États-Unis (Centcom).Selon le Centcom, ces bombardements sont une réponse à une attaque par un drone iranien d'un pétrolier battant pavillon panaméen, le M/T Kiku.

Celui-ci transportait plus de deux millions de barils de pétrole brut à travers le détroit d'Ormuz.Dimanche à l'aube, les Gardiens de la Révolution ont confirmé avoir lancé des missiles et des drones vers le Koweït et le Bahreïn.Ormuz reste sous tensionSuite à ces attaques, Washington et Téhéran ont annoncé la suspension mutuelle de leurs attaques et vont poursuivre leurs pourparlers malgré la récente reprise des hostilités, comme le confirme un responsable américain hier soir qui s'est adressé à l'AFP.

"Il est prévu que les discussions techniques continuent sur tous les points du protocole d'accord. Les deux parties vont cesser (leurs attaques) pour le moment et les navires peuvent circuler librement" dans le détroit d'Ormuz et autour, a expliqué dans un mail ce responsable.Iraniens et Américains doivent se rencontrer mardi au Qatar, selon le média américain Axios.Plus d'une semaine après la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran prévoyant un cessez-le-feu de 60 jours, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reprend très timidement.

Véritable noeud énergétique mondial où transitent 20% des hydrocarbures, ce détroit est au centre du bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran est conscient qu'un blocage de cette voie stratégique menace directement la stabilité économique mondiale.Dans ce contexte, les cours du pétrole progressent. Le Brent est en hausse de 0,92% à 73,27 dollars le baril. Le WTI gagne 1,23% à 70,08 USD.Réunion des banquiers centraux à SintraOutre la géopolitique, les investisseurs scruteront les propos de Kevin Warsh. Le nouveau président de la Fed se rendra à un rassemblement des banques centrales à Sintra, au Portugal, organisé par la BCE ce lundi.

Face à une résurgence de l'inflation liée aux chocs de l'énergie et aux tensions géopolitiques, il est attendu pour débattre sur la stabilité financière, l'impact de l'intelligence artificielle et la trajectoire des taux (les marchés anticipant une posture plutôt restrictive ou hawkish de sa part).Dans l'actualité des sociétés, Soitec ( 5,47%) occupe la première place de l'indice SBF 120. Le producteur des matériaux semi-conducteurs a noué un partenariat stratégique avec la fonderie chinoise ZenSemi afin d'industrialiser une nouvelle génération de substrats destinés aux puces de puissance. Cette technologie vise notamment les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la robotique et les applications industrielles.

Dans le secteur de la défense, Exosens ( 3,51%) a signé un contrat de long terme avec le groupe lituanien Brolis pour fournir plus de 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques jusqu'en 2032. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.Ipsen ( 1,54%) a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Kartos Therapeutics pour un montant initial de 450 millions de dollars (395 millions d'euros). Cette opération permet au laboratoire français de renforcer son portefeuille en hémato-oncologie avec le navtemadlin, un candidat-médicament actuellement en phase III de développement contre la myélofibrose.En Europe, Prosus ( 2,60%) signe la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50 grâce à une publication annuelle de bonne facture sur l'exercice 2025/2026.

Le groupe mondial du secteur de l'internet grand public (gestion de plateformes de commerce électronique, de prises de commandes et de livraison en ligne de repas, d'annonce...) indique que son Ebitda ajusté a flambé de 84%, à 1,3 milliard de dollars. La société a également annoncé une génération record de flux de trésorerie disponible à 1,512 milliard de dollars, contre 1,019 milliard de dollars un an plus tôt.Côté statistiques, en zone euro, la confiance des consommateurs est restée stable en juin, l'indice s'établissant à -17,7, conformément aux attentes des analystes et au même niveau qu'en mai.Vers 12h, l'euro gagne 0,17% à 1,1405 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.