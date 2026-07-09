Fermeture L'Europe termine sans élan au terme d'une semaine sous tension

publié le 10/07/2026

(Zonebourse.com) - Les principales places boursières européennes concluent timidement cette dernière séance de la semaine : Paris ( 0,15%, à 8 338 points) et Londres ( 0,24%) terminent devant Francfort qui recule de 0,13%. Au cours de la semaine écoulée, le CAC a toutefois reculé de 1,99%, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis fin avril.

La semaine qui s'achève aura été marquée par le regain de tensions au Moyen-Orient, avec des échanges de tirs nourris entre les forces américaines et iraniennes, alors même que Téhéran enterrait Ali Khamenei, ancien guide suprême tué sous les bombes de l'Oncle Sam et de son allié israélien dès le premier jour du conflit.Le principal désaccord entre Washington et Téhéran semble surtout porter sur la voie de navigation des navires dans le détroit d'Ormuz, l'Iran plaidant pour un passage près de ses côtes, au détriment de celles d'Oman, afin de s'assurer un meilleur contrôle du trafic.

Ce point de friction ne doit pas faire oublier qu'il faudra aussi régler le très épineux dossier du nucléaire iranien, toujours sur la table, tout comme le large éventail de sanctions qui frappent Téhéran depuis des années et qui ont placé l'Iran au ban des nations. Trump vient d'ailleurs d'annoncer être ouvert à des "discussions" avec la République islamique.Dans ces conditions, les cours du pétrole sont repartis à la hausse, avec un Brent en progression de près de 6% au cours de la semaine, à 75,69 USD le baril.Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue, table désormais sur un cours moyen du Brent de 87 USD pour 2026, 72 USD pour 2027 et 65 USD pour 2028.

Pour rappel, le Brent avait frôlé les 120 USD le baril le 9 mars avant de refluer depuis début juin Chez Pictet, on estime que le pic d'inflation lié à la hausse des prix du pétrole devrait être atteint cet été. "Certaines banques centrales, comme la BCE, ont relevé leurs taux. Mais la grande majorité reste prudente ou poursuit sa baisse", met en avant Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement au sein de la maison suisse.Pour les analystes de chez Edmond de Rothschild, toutefois, "les dernières statistiques économiques et prises de parole de banquiers centraux ne permettent toujours pas d'écarter le risque de relèvement des taux directeurs de la Fed à la fin du mois, ce qui entraîne en particulier les taux réels vers de nouveaux points hauts".

Chez Pictet AM, on estime néanmoins que "le contexte est favorable aux actions. Comme souvent en été, la volatilité rebondit. Mais la tendance de fond demeure haussière, en particulier pour les entreprises de la transition énergétique et les actions des marchés émergents".Les valeurs en mouvementAujourd'hui, l'indice parisien a été tiré par Stellantis ( 3,64%), Renault ( 2,06%) ou encore Saint-Gobain ( 1,99%). En revanche, Thales et Safran finissent lanternes rouges, en lâchant respectivement 1,54% et 1,15%.Thales est notamment pénalisé par une note de Berenberg qui a maintenu son conseil "conserver" sur le titre, mais l'a assorti d'un objectif de cours abaissé de 270 EUR à 265 EUR. Selon le broker, l'intégration d'Exail constitue un bon ajustement stratégique et devrait être relutive, avec un effet positif estimé de 3% sur le chiffre d'affaires et le BPA à l'horizon 2028, malgré un impact négatif sur le BPA 2026 lié à une hypothèse de taux d'imposition plus élevée.

Ekinops bondit de 10,11% à près de 2,8 EUR, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, en hausse de 6% en comparaison annuelle, dont une progression de 3% à périmètre et taux de change constants.Accor ( 0,68%) a annoncé renforcer son alliance avec Sun Group pour accélérer au Vietnam. Le groupe hôtelier prévoit d'ajouter plus de 5 300 clés en cinq ans afin d'étendre son portefeuille dans plusieurs destinations touristiques stratégiques du pays. Le titre gagne 0,68%.Enfin, Oddo BHF maintient sa recommandation "Surperformance" sur Sodexo (-1,58%) et relève son objectif de cours à 60 EUR (contre 46 EUR auparavant) en amont du CMD, qui devrait offrir davantage de visibilité sur la trajectoire à moyen terme.L'inflation contrôléeSur le front des statistiques, l'inflation a nettement ralenti en France au mois de juin. Selon l'Insee, les prix à la consommation ont reculé de 0,3% en rythme mensuel, après une légère hausse de 0,1% en mai, sous l'effet d'un fort repli des prix de l'énergie.

Cette baisse est principalement imputable à la chute des prix des produits pétroliers, qui entraîne un recul de 4,2% des prix de l'énergie sur le mois.Même dynamique en Allemagne, où le taux d'inflation (IPC) est ressorti à 2,3% en juin 2026, marquant ainsi un nouveau ralentissement après avoir atteint 2,6% en mai et 2,9% en avril, selon l'Office fédéral des statistiques.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.