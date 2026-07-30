Pré-ouverture Wall Street vue en nette hausse, face à la possibilité d'un accord sur le détroit d'Ormuz

publié le 04/08/2026

par Coralie Lamarque

4 août (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi et les Bourses européennes restent dans ?le vert à mi-séance, portées par la perspective d'un accord prochain concernant la réouverture du détroit d'Ormuz.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse ?de 1,19% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,14% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,31% à 8.640,28 points vers 12h19 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,79% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de 0,81% et le Stoxx ?600 de 0,75%.

Tandis que les marchés avaient déjà allégrement salué la veille la perspective d'avancées diplomatiques concernant le Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Scott Bessent a déclaré qu'un accord pourrait être conclu avec l'Iran d'ici mardi ou mercredi concernant ?la réouverture du détroit d'Ormuz.

"Nous sommes en pourparlers avec les Iraniens, et je pense ?qu'il y a une chance que nous parvenions à un accord aujourd'hui ou demain pour ouvrir le détroit et évoluer vers une situation plus normale dans ?ce conflit", a déclaré Scott Bessent lors d'une interview accordée à CNBC.

Ces propos suscitent de vifs espoirs sur les marchés, tandis que des signaux contradictoires émanant des États-Unis et de l'Iran persistent.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que des pourparlers avec Téhéran étaient en ?cours et que l?Iran avait une "dernière chance" de parvenir à ?un accord, tandis que le conflit initié fin février tient en étau les cours pétroliers, et par extension les craintes ?inflationnistes, en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Toutefois, des responsables iraniens ont insisté sur le fait qu?aucune négociation avec les États-Unis n?avait lieu. L?Iran affirme que ses seules discussions concernent le détroit d?Ormuz avec Oman et qu?aucune réunion majeure n?est prévue cette semaine.

Les cours pétroliers poursuivent ainsi leur désescalade après une reprise à la hausse observée plus ?tôt, ce rebond soulignant le scepticisme des ?marchés quant à une résolution rapide par la voie diplomatique du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent perd 2,7% à 81,51 dollars ?le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,58% à 77,46 dollars.

En plus des espoirs au Moyen-Orient, les données sur les publications rassurent également, sachant ?que selon les données de LSEG, sur les près de deux tiers des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats, 84% d'entre elles ?ont dépassé les estimations de bénéfice.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Zalando chute de 14,8%, le détaillant en ?ligne de vêtements ayant indiqué s'attendre à ?une croissance pour cette année située dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée.

Le géant pharmaceutique Bayer gagne 5,3% à la suite de ses résultats, faisant état d'une ?hausse surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

Lufthansa plonge de 12,2%, la compagnie aérienne ?allemande ayant établi une fourchette pour son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) de 2026 comprise entre 1,7 milliard d'euros et 2,2 milliards d'euros, après que ce chiffre a été réduit de plus de moitié au deuxième ?trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

TAUX

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,1 points de base à 4,6634%, tandis que le deux ans abandonne 2,9 points de base à 4,2269.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 3,7 points de base à 3,1143% tout comme le deux ans ?à 2,7284%.

CHANGES

Après avoir chuté à la suite de l'intervention visant à acheter des yens et sous l'effet de la baisse des cours du pétrole, le billet vert se stabilise, en amont du rapport sur l'emploi américain très attendu qui sera publié vendredi.

"Les chiffres de l'emploi non agricole de juillet, qui seront publiés cette semaine, constituent un élément clé pour déterminer le calendrier du futur cycle de resserrement monétaire", a déclaré Joseph Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia.

Le dollar grappille 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,1% à 1,1518 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Offres d'emplois (Enquête juin 7,451 7,594

Jolts) millions millions

USA 14h00 Commandes à l'industrie juin +0,2% -1,3%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ?léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)