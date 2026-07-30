Pré-ouverture Wall Street termine en hausse, Amazon apaise les craintes sur l'IA

publié le 03/08/2026

par Noel Randewich

31 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ?terminé en hausse vendredi, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain ?d'optimisme pour le secteur et le rallye de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 276,97 points, à 52.485,03 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 52,09 points, soit 0,70% à 7.489,72 points. Le Nasdaq Composite ?a avancé de son côté de 251,68 points, soit 1,00% à 25.373,853

L'action Amazon a grimpé de 15% dans les premiers échanges, le géant américain ayant ?enregistré sa plus forte croissance de chiffre d?affaires depuis ?plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s?inscrivant ainsi dans la lignée des résultats Microsoft et ?Alphabet, ce qui incite les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive ?pour le secteur technologique, secoué par ?des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du ?mois de juillet, ces derniers étant à l'affût de signes indiquant que les investissements réalisés par les géants de l?IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

"Il y avait des inquiétudes sur les dépenses ?d'Amzaon qui seraient des ?dépenses insensées, irresponsables et le (PDG) Andy Jassy a juste balayé ces peurs", selon Jake Dollarhide, ?PDG de Longbow Asset Management à Tulsa en Oklahoma.

Alors que le secteur rebondit, Apple a chuté de 7,4%, ?le géant technologique ayant averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance.

Trois membres de la ?Fed, qui s?étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors ?de la réunion de cette ?semaine, ont publiquement défendu vendredi leur position en faveur d?une hausse des taux.

La présidente de la Réserve fédérale ?de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que sans "une action ?modérée à court terme", la banque centrale américaine ne serait pas en mesure de ramener l?inflation sur la voie de son objectif de ?2%, compte tenu d?un marché du travail solide qui continue de se renforcer et des risques à la hausse pesant sur les pressions sur les prix.

Ces déclarations invitent les investisseurs à la prudence, alors que ?les données préliminaires publiées plus tôt dans la journée ont fait état d'une accélération de l'inflation en France comme en zone euro, alors que la situation au Moyen-Orient reste tangible.

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