Predilife : échanges avec le Stéphane Ragusa

(Easybourse.com) Les actualités de la société et l'accélération commerciale

Au cours du webinaire qui s’est tenu le 28 mai avec les clients d’EasyBourse, Stéphane Ragusa, Fondateur et Président de Predilife, présente sa société et son potentiel. Predilife propose des kits de détection de maladies graves à partir de tests salivaires et de questionnaires sur le mode de vie, ce qui permet d’aider à la détection plus tôt des maladies et donc à une meilleure prise en charge.



La commercialisation de tests pour détecter les risques de cancer du sein ou d'autres maladies graves n'en est qu'à ses débuts, Predilife a maintenant le recul sur des milliers de tests réalisés, et de plus en plus de sociétés veulent proposer à leurs salariés de disposer de ces tests dans le cadre de la santé au travail.



Predilife est une société en accélération commerciale et dont les revenus ainsi que la marge peuvent être démultipliés. Stéphane Ragusa se donne comme objectif un doublement chaque année de son Chiffre d'Affaires. Au cours de ce webinaire avec les clients d'EasyBourse, Stéphane Ragusa revient également sur le cours de bourse et ses récentes évolutions, et répond aux questions des clients d'EasyBourse.

Retrouvez notre webinaire du 28 mai 2024.

« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »

Houda Ghanem /Jean-Baptiste Barbier