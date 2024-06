SAFRAN : faut-il acheter ou vendre ?

(Easybourse.com) Comment sont orientés les outils d'aide à la décision d'EasyBourse ?

Leader mondial de l’aéronautique et de la défense, la multinationale française affiche un chiffre d’affaires de 23,2 milliards d'euros en 2023.



Safran est présent dans 5 domaines d’activités : la propulsion aéronautique, les intérieurs d’avion, l’espace, les équipements aéronautiques et la défense.



Quelles actualités chez Safran ?



Safran innove dans la sécurité aérienne avec Skyjacker : son brouilleur GPS pour contrer les attaques de drones. Un dispositif présenté en juin 2024 à un public international à l’occasion du salon Eurosatory, qui sera déployé aux JO de Paris.



Safran s’est offert Preligens, la start-up d’IA spécialisée dans la défense et le renseignement après avoir remporté les enchères pour un montant de 220 millions d’euros.



Safran Electrical & Power inaugure sa nouvelle usine à Chihuahua (Mexique) sur une surface de 13 500 m² et accueillant 800 collaborateurs.



Extrait du graphique dynamique de la valeur Safran au 20/06/2024. Cliquez ici pour y accéder.





Sur le graphique dynamique, on note que le cours de Safran se rapproche du support (droite verte), or ce support commence à présenter une certaine solidité : chaque fois que le cours s’est rapproché du support cela a entraîné une forte augmentation ensuite : en octobre, en novembre, en janvier, en mars par exemple. Dans cette configuration, le cours de Safran aura tendance à rebondir à la hausse.



Extrait du modèle de portefeuille Europe de juin 2024. Cliquez ici pour accéder au portefeuille.







Dans cette dynamique, les gérants de LBP AM ont conservé cette valeur dans le modèle de portefeuille Europe en optant pour un poids de 5,28 % lors de leur actualisation du 05/06/2024.



Extrait du consensus disponible depuis la fiche valeur Safran au 20/06/2024. Cliquez ici pour y accéder.











Parmi les 15 analystes qui se sont prononcés le 20/06/2024 sur cette valeur dans notre consensus d’experts, 7 sont positionnés à l’achat, 1 à renforcer, 9 à conserver et un seul à la vente.



Extrait de l’outil Equity Trade Analysis pour la valeur Safran au 20/06/2024 accessible depuis la fiche valeur. Cliquez ici pour accéder à la fiche valeur.







Sur notre outil Equity Trade Analysis qui note les valeurs sur 4 horizons de placement, Safran obtient une bonne note pour chacune des stratégies d’investissement avec :



- 4,5/5 sur la stratégie Quality : une stratégie long terme adaptée aux investisseurs souhaitant investir dans des sociétés ayant historiquement démontré une grande qualité de leurs fondamentaux et une capacité à générer de la performance boursière.

- 4,5/5 sur Momentum : une stratégie adaptée à l’investisseur court terme qui souhaite suivre la tendance et investir dans sociétés appréciées par le marché.

- 3,5/5 sur Growth : une stratégie adaptée aux investisseurs moyen/long terme qui souhaitent investir dans des sociétés à forte croissance historique et prévisionnelle.







Cotée sur



« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »

Léa WERNET