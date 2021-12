Augmentation de Capital avec PrimaryBid - Global Bioenergies

(Easybourse.com) Global Bioenergies lève 14,5 millions d?euros avec une émission également ouverte aux particuliers grâce au nouveau service PrimaryBid



La cleantech Global Bioenergies, pionnière et leader d’un procédé pour convertir les ressources végétales en isobutène, vient de réaliser avec succès une levée de 14,5 millions d’euros.

Le procédé de Global Bioenergies, extrêmement innovant, permettra de réduire d’environ 2/3 les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la même molécule issue du pétrole. Il permet d’adresser un marché de 15 millions de tonnes, principalement à destination de la cosmétique et de l’énergie.



Les objectifs de l’augmentation de capital effectuée le 13 décembre 2021 sont :



De poursuivre le développement commercial et faire monter en charge l’unité de production de Pomacle-Bazancourt

De mener les travaux d’ingénierie et déployer le projet d’usine qui produira en 2024 à l’échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (pour environ 25% du produit de l’Opération),

De poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d’exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon 5 ans,

L’Opération a été mise en œuvre à un prix de 4,13€ par action, représentant une décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation et par rapport au cours de clôture du 13 décembre 2021.

13,5 millions ont été souscrits par les partenaires commerciaux ou industriels de la Société et/ou de fonds d’investissement investissant dans le secteur des biotechnologies, de l’énergie verte, des produits cosmétiques ou du commerce de détail.

L’originalité et le caractère novateur de l’opération ont été de faire également appel aux particuliers. Les opérations de ce type sont en effet dites réservées et ne permettaient pas jusqu’à récemment aux particuliers d’y participer du fait d’un délai extrêmement court, en l’occurrence ici entre 18h et 22h le 13 décembre.

C’est avec le service PrimaryBid, décliné notamment avec EasyBourse avec le service EasyPrime, que les particuliers ont pu participer à cette opération avec décote et qui a permis également aux actionnaires existants d’éviter de se faire diluer.

Il s’agissait de la deuxième opération de ce type en France après celle d’Ecoslopes en octobre 2021.

Le succès a été au rendez-vous, la part réservée de 1 millions d’euros ayant été très largement sursouscrite par les particuliers.



Article rédigé par Jean-Baptiste Barbier