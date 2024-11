Investir Day, une grande journée toute pleine de rencontres pour EasyBourse

(Easybourse.com) Mardi 26 novembre se tenait à Paris le salon Investir Day, un évènement phare destiné à réunir l'ensemble des acteurs de l'investissement individuel et de la gestion d'épargne : dirigeants de sociétés cotées, acteurs de l'immobilier, acteurs des cryptomonnaies, acteurs du capital investissement, du crowdfunding, conseils en gestion de patrimoine, autour de nombreuses conférences et ateliers... L'occasion pour EasyBourse, qui avait son propre stand d'aller à la rencontre des investisseurs particuliers aux multiples profils pour les informer sur l'ensemble des possibilités d'investissement sur la plateforme easybourse.com.

Un rendez-vous rempli de chaleur humaine



Ce salon a eu une audience en forte hausse par rapport à 2023, avec notamment beaucoup de questions autour du PEA, sur les ETF éligibles au PEA mais permettant de se positionner sur les marchés US, ou encore sur les dividendes.



Les visites sur le stand EasyBourse ont été nombreuses toute la journée.

Certains connaissaient déjà la société et souhaitaient poser des questions ou formuler des remarques liées à leurs attentes : plus de webinaires pour les accompagner dans leur réflexion, plus de fonctionnalités relatifs à certains services disponibles...

D’autres visiteurs ne nous connaissaient pas encore et étaient curieux de notre offre sur les ETF, sur notre appartenance au groupe La Banque Postale, sur tout ce que nous pouvions proposer.



A chaque fois, du temps a été pris par les membres salariés présents pour informer sur la large gamme d’investissement disponible sur easybourse.com, en particulier sur l’offre EasyTrade qui réunit des milliers de produits de bourse à 0 euro de frais de courtage ; pour éclairer sur les outils et services simples et performants accessibles sur le site tel que l’outil de trading ProRealTime : pour réaliser des démonstrations en direct sur les modèles de portefeuilles et idées d’investissement actualisés tous les mois ; ou encore renseigner sur les diverses formules et leurs spécificités propres…



Notre offre actuelle qui permet de faire tester notre service avec des ordres remboursés et également la prise en charge des frais de transfert avec un effet x2 a également suscité beaucoup d'intérêt.



Comment optimiser la gestion de son PEA ?



Tel était l’intitulé de la conférence qui a été animée par notre Directeur du développement commercial, Jean-Baptiste Barbier dans la matinée.



Devant tout un parterre d’auditeurs attentifs, celui-ci s’est attaché à expliquer pourquoi il pouvait être intéressant d’avoir un PEA, les objectifs liés au temps et la contribution des dividendes à la performance, les outils d’aide à la décision qui permettent de mieux déterminer les points d'entrée et de sortie, et également comment la manière de diversifier sur le monde entier grâce aux ETF synthétiques.



Investir night



Très tournée vers les nouveaux investisseurs et les jeunes, la salon a donné ensuite une large place en soirée à des pitch battles d'étudiants ayant chacun leur gestion de portefeuille à défendre, à des influenceurs, et aux nouvelles façons d'investir.

