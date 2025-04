Stratégie d'investissement - Les convictions de LBPAM à 3 mois

(Easybourse.com) Dans une note mensuelle rédigée par Sébastien Paris-Horvitz, Responsable de la recherche chez LBPAM et Xavier Chapard, Stratégiste chez LBPAM, la société de gestion livre ses convictions par classe d'actifs à trois mois. La vue se veut constructive pour les marchés à moyen terme, ce d'autant plus que les baisses récentes redonnent un peu plus d'air en termes de valorisations. Cependant, à cour terme, la prudence est de rigueur compte tenu des incertitudes qui devraient rester très élevées et du consensus qui n'a pas encore intégré en totalité la dégradation des perspectives économiques. Globalement, l'allocation est sous pondérée sur les actions des deux côtés de l'Atlantique, défensive sur le crédit en particulier américain et high yield (obligations à haut rendement émises par les sociétés les plus risquées). La préférence est donnée aux actions japonaises et émergentes qui sont déjà décotées et pourraient bénéficier de mesures de soutien plus importantes du côté des autorités chinoises ainsi qu'aux obligations indexées eu égard au niveau assez bas des anticipations d'inflation malgré le choc stagflationniste perçu aux Etats-Unis.





Les actions



Les obligations convertibles



Les obligations souveraines



Le crédit



Les devises et matières premières



AVERTISSEMENT



Imen Hazgui