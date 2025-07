Palmarès des ETF les plus souscrits sur easybourse.com V00

(Easybourse.com) Chaque mois, EasyBourse dresse la liste des ETF les plus plébiscités par ses clients. Voici ci-dessous le top 20 des ETF les plus souscrits en juin, reflet des tendances et des convictions actuelles des investisseurs particuliers.

EasyBourse propose une offre particulièrement étoffée en matière d’ETF (Exchange Traded Funds), ces fonds indiciels cotés qui rencontrent un succès croissant auprès des investisseurs. Plus de 1 400 ETF sont ainsi accessibles via la plateforme, tous cotés sur les principales places européennes que sont Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam.



Ces ETF sont émis par une cinquantaine de sociétés de gestion, parmi les plus reconnues à l’échelle française et internationale parmi lesquelles Amundi AM, BlackRock, BNP Paribas AM, Invesco Global AM, State Street Global Advisors, VanEck, Vanguard, Wisdom Tree...

L’offre couvre plus de 800 indices boursiers, allant des grands indices géographiques (CAC 40, S&P 500, MSCI World…) aux indices thématiques (transition énergétique, intelligence artificielle…), en passant par des approches sectorielles, de style (value, growth), ou encore des stratégies à effet de levier.



Parmi cette large gamme, plus de 200 ETF sont éligibles au Plan d’Épargne en Actions (PEA), ce qui permet aux investisseurs français de bénéficier d’une fiscalité avantageuse tout en diversifiant leur portefeuille à l’international.



La liste ci-dessous établie à partir des achats bruts des clients d'EasyBourse sur le mois de juin illustre notamment un intérêt croissant pour les ETF américains (Nasdaq, S&P 500), les stratégies à effet de levier, ainsi que pour des valeurs refuges comme l’or. On note également l’importance des ETF éligibles au PEA, très représentés dans ce classement.



