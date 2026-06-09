



2004



Création de Tikehau Capital

53 Md€



d’encours au 31/12/2025

17



bureaux à travers le monde

40



valeurs environ en portefeuille

Fondé en 2004, Tikehau Capital s’est progressivement imposé comme l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs. Ce qui n’était à l’origine qu’une aventure entrepreneuriale française est devenu un groupe international gérant près de 53 milliards d’euros d’encours (au 31/12/2025), avec une présence dans 17 bureaux à travers le monde.



L’ADN entrepreneurial demeure au cœur du modèle du groupe. Tikehau Capital se distingue notamment par un fort alignement d’intérêts avec ses investisseurs : la société dispose de plus de 3 milliards d’euros de fonds propres et réinvestit près de 70 % de son bilan dans ses propres stratégies. Une approche qui traduit une forte conviction dans les thématiques développées par la maison.



Aujourd’hui, le groupe Tikehau Capital intervient sur plusieurs grandes classes d’actifs : le crédit, les actifs réels, le private equity ainsi que les stratégies liquides via des fonds OPCVM à liquidité quotidienne. Parmi les grandes convictions portées par le groupe, une thématique s’est imposée ces dernières années comme particulièrement structurante : la souveraineté européenne.



L’idée centrale



Identifier des entreprises européennes de qualité susceptibles de bénéficier durablement du réinvestissement stratégique du continent.



01

Une conviction initiée bien avant le tournant géopolitique actuel

Bien avant que le sujet ne s’impose dans le débat économique et politique, Tikehau Capital avait déjà commencé à investir sur les enjeux liés à la souveraineté européenne. Dès 2018, le groupe lançait des stratégies autour de la décarbonation, puis de la cybersécurité en 2019 et de l’aéro défense en 2020. À l’époque, cette vision pouvait encore apparaître comme précurseure, voire marginale.



Depuis, le contexte géopolitique a profondément évolué. Les tensions autour de l’OTAN, les fragilités des chaînes d’approvisionnement mondiales, la crise énergétique ou encore les conflits récents ont rappelé la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie dans des secteurs stratégiques tels que la défense, l’énergie, la santé, l’industrie ou encore la technologie.



2018 2019 2020 2023 Décarbonation Cybersécurité Aéro défense Tikehau European Sovereignty Fund

C’est dans cette logique que Tikehau Capital a lancé en 2023 le fonds Tikehau European Sovereignty Fund (LU2737748660), une stratégie actions européennes de conviction centrée sur les entreprises susceptibles de bénéficier durablement de ce nouveau paradigme, gérée par Tikehau Investment Management, société de gestion du groupe.





02

Un portefeuille concentré sur les futurs champions européens

Le fonds repose sur une gestion de conviction avec un portefeuille resserré d’environ 40 valeurs européennes. L’objectif n’est pas de répliquer un indice, mais d’identifier des entreprises jugées de qualité directement exposées aux grands investissements européens dans les secteurs stratégiques.



La philosophie d’investissement combine deux dimensions complémentaires : une exposition à la thématique de la souveraineté européenne et une sélection exigeante d’entreprises de qualité. L’équipe de gestion privilégie ainsi des sociétés considérées comme disposant d’avantages concurrentiels durables, de fortes barrières à l’entrée, de marges élevées, d’une rentabilité solide et de bilans robustes.



DÉFENSE INDUSTRIE RÉSEAUX TECHNOLOGIE SANTÉ



03

Cinq moteurs structurels au cœur de la stratégie



01 / DÉFENSE







La défense La défense constitue probablement l’illustration la plus visible du changement de paradigme actuel. Pendant plusieurs décennies, ce secteur a souvent été considéré en Europe comme une variable budgétaire secondaire. Il redevient aujourd’hui une priorité stratégique pour de nombreux États européens.



Les conflits récents ont mis en lumière les insuffisances des capacités militaires européennes ainsi que la nécessité de reconstituer rapidement les stocks et les capacités de production. Pour le groupe, cette dynamique ouvre un cycle de croissance durable pour les industriels européens de la défense.



Parmi les valeurs du portefeuille figure Rheinmetall*. L’entreprise allemande, historiquement perçue comme un acteur industriel discret, a vu son profil évoluer dans un contexte de progression des dépenses de défense en Europe. Son niveau de commandes lui donne aujourd’hui une visibilité sur son activité à horizon de plusieurs années.



02 / INDUSTRIE







L’autonomie industrielle L’Europe cherche également à reconstruire sa base industrielle afin de réduire ses dépendances stratégiques. Cette dynamique profite directement aux entreprises positionnées sur les enjeux d’électrification, d’efficacité énergétique et de digitalisation.







Schneider Electric* représente une illustration de cette tendance. Le groupe est notamment exposé à l’essor des centres de données et des besoins énergétiques liés au développement de l’intelligence artificielle. Une part importante des infrastructures des grands acteurs mondiaux du cloud repose aujourd’hui sur ses solutions.



03 / RÉSEAUX







Les infrastructures critiques Le thème des infrastructures critiques occupe également une place centrale dans la stratégie du fonds. La transition énergétique, l’électrification de l’économie et le vieillissement des réseaux européens nécessitent des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques.







Dans ce contexte, Siemens Energy* s’inscrit dans cette dynamique. Le groupe est exposé aux besoins de modernisation des réseaux électriques, au développement des énergies renouvelables et à l’augmentation de la demande énergétique liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données.







Le vieillissement du réseau électrique européen constitue par ailleurs un puissant moteur structurel. Une part importante des infrastructures actuelles approche de la fin de sa durée de vie technique, impliquant des besoins considérables de rénovation et de modernisation.



04 / TECHNOLOGIE







La souveraineté technologique

Face à la domination américaine dans la technologie, l’Europe conserve néanmoins des positions de leadership dans certaines niches hautement stratégiques comme par exemple avec ASML* qui est en effet aujourd’hui le seul acteur mondial capable de produire certaines machines de photolithographie indispensables à la fabrication des puces électroniques les plus avancées, utilisées notamment dans l’intelligence artificielle.



05 / SANTÉ







L’autonomie en matière de santé La pandémie de Covid-19 a également révélé les dépendances européennes dans le domaine de la santé. Les pénuries de médicaments et la fragilité de certaines chaînes d’approvisionnement ont replacé la question de l’autonomie en matière de santé au premier plan.







Dans ce contexte, l’équipe de gestion s’intéresse à des entreprises exposées aux enjeux de relocalisation et de sécurisation de la production pharmaceutique européenne.







Lonza* figure parmi les sociétés associées à cette thématique. Le groupe est présent dans des segments liés à la production pharmaceutique pour le compte de grands laboratoires internationaux et intervient sur des processus industriels complexes.



04

Une gestion de conviction assumée

Un positionnement volontairement différenciant



Le portefeuille du fonds présente des biais sectoriels assumés. Les valeurs industrielles représentent ainsi une part importante de l’exposition, devant la santé et la technologie à date. À l’inverse de certains pairs, le fonds ne détient pas de banques.



Cette approche de conviction peut entraîner davantage de volatilité à court terme, mais la société de gestion assume pleinement ce positionnement. L’objectif est de capter les grandes tendances structurelles du réinvestissement européen plutôt que de suivre passivement les marchés.



05

Une stratégie accessible aux investisseurs particuliers

Le fonds Tikehau European Sovereignty Fund (LU2737748660) est disponible via EasyBourse et accessible à partir de 100 euros sur la part destinée aux investisseurs particuliers. Il peut être logé aussi bien dans un compte-titres que dans un PEA, ce qui le rend particulièrement accessible aux investisseurs particuliers souhaitant s’exposer à la thématique de la souveraineté européenne.



Classé article 8 au sens de la réglementation européenne SFDR, le fonds intègre également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d’investissement.





100 €



Montant minimum

PEA + CTO



Enveloppes accessibles

ARTICLE 8



Classification SFDR

Pour Tikehau Capital, la souveraineté européenne ne constitue pas une simple tendance conjoncturelle, mais une transformation profonde et durable de l’économie européenne. Une conviction qui, selon le groupe, devrait continuer à façonner les grands gagnants des marchés dans les années à venir.



POUR ALLER PLUS LOIN



Consultez la fiche transactionnelle achat/vente du fonds Tikehau European Sovereignty Fund (LU2737748660)

* Les informations sur les émetteurs sont fournies à titre d’illustration et d’information seulement, elles ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement et sont insuffisantes pour prendre une décision d’investissement. Le fonds est exposé à ces valeurs à date.



AVERTISSEMENT



Ceci est une communication publicitaire. Le fonds Tikehau European Sovereignty Fund est un compartiment de la SICAV OPCVM luxembourgeoise Tikehau Fund, géré par Tikehau Investment Management, société de gestion du groupe Tikehau Capital. Le Fonds comporte des risques, notamment un risque de perte en capital, un risque actions, un risque de liquidité, un risque de contrepartie et un risque de durabilité. Pour une description complète de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment. La survenance de l’un de ces risques pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.



Veuillez consulter le prospectus et le DIC du fonds, disponibles sur le site internet de la société de gestion, et, le cas échéant, vous rapprocher de votre conseiller habituel avant toute décision d’investissement finale.



Cet article ne doit en aucun cas s’apparenter à une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.



Ni Easybourse ni Tikehau Capital ne sauraient être tenus responsables d’une décision d’investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.



Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.