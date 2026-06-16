Portefeuilles ETF et OPC : Découvrez les idées d'investissement d'EasyBourse du mois de Juin
(Easybourse.com) Afin d'enrichir son service « Idées d'investissement », déjà développé autour des titres vifs, EasyBourse vous propose un nouveau volet à valeur ajoutée dédié aux ETF et aux OPCVM.
|Une approche construite avec deux experts reconnus
Les listes de valeurs du moment que nous vous proposons s’appuient sur les meilleures idées d’investissement de deux experts reconnus : Marlène Hassine Konqui, directrice générale de BSD Investing, société de conseil spécialisée dans les ETF et la sélection de fonds en gestion active comme passive, ainsi que Ahmed Khelifa, président de L’Allocataire, structure dédiée à l’allocation d’actifs pour les investisseurs professionnels. L’approche cœur satellite, la gestion flexible ainsi que la combinaison entre gestion active et gestion passive constituent trois piliers majeurs des allocations proposées. Pour en savoir plus
|COMMENTAIRE DE GESTION
Les grandes tendances de la décennie dans une enveloppe fiscale optimisée — indiciel au cœur, actif là où ça compte.
Le PEA est l'un des outils les plus puissants à disposition d'un investisseur particulier en France. Encore faut-il l'utiliser à la hauteur de ce potentiel. Le PEA Cap Monde est construit pour ça : pas un simple fonds monde en plus cher, mais une architecture ciblée sur les grandes tendances économiques de la décennie à venir, avec une sélection de fonds combinant stratégies actives et passives comme second levier de performance après l'allocation. L’utilisation des ETF permet de s'affranchir de la contrainte européenne pour s'exposer à l’ensemble du monde.
Le cœur est un ETF MSCI World — large, diversifié, 0,15 % de frais annuels. Il ancre le portefeuille sur les marchés développés mondiaux sans prise de risque inutile. Autour, des convictions ciblées et cohérentes entre elles. Les petites capitalisations américaines : ce sont les entreprises les plus domestiques des États-Unis, celles qui bénéficient directement du reshoring industriel, des investissements en infrastructure et de la normalisation des chaînes d'approvisionnement — les premières bénéficiaires de la réindustrialisation américaine. L'Allemagne et son tissu de champions industriels mid-cap : le stimulus fiscal historique de Berlin profite d'abord au Mittelstand. L'Inde pour sa classe moyenne en forte expansion et son positionnement unique à la croisée de la démographie et du numérique. L'Asie émergente dans son ensemble, pour capter la recomposition des chaînes de valeur régionales. Et enfin les thématiques de souveraineté — défense— qui ne sont plus des paris spéculatifs mais des priorités budgétaires inscrites dans les lois de programmation de dizaines de gouvernements pour les dix prochaines années.
55 % du portefeuille est positionné en gestion active — ETF ciblés et fonds discrétionnaires confondus — et 45 % en gestion passive. Ce n'est pas une règle mécanique : c'est une lecture de l'environnement inscrite dans le contexte structurel du PEA. Dans des marchés ou la volatilité demeure mesurée malgré un niveau d’incertitudes géopolitiques et économiques élevé, les marchés ont retrouvé de la dispersion. Les révisions de politique budgétaire, les décisions tarifaires américaines, les virages monétaires de la Fed et de la BCE génèrent une dispersion des trajectoires d'entreprises sans équivalent récent. Dans cet environnement, un gérant actif spécialisé — sur les petites capitalisations européennes décotées, sur les mid-caps allemandes— identifie des opportunités que l'indice ne captera jamais. La volatilité mesurée des marchés, ni panique ni euphorie, crée précisément cette fenêtre. Les 45 % en gestion passive ne sont pas un aveu de doute : ils garantissent que le portefeuille bénéficie à plein de la prime de marché long terme, à un coût minimal, indépendamment de l'évolution des convictions sur les satellites. L'arbitrage sera réévalué à chaque évolution significative de l'environnement — c'est cette capacité d'ajustement continu qui définit la philosophie du portefeuille.
ALLOCATION PEA
|COMMENTAIRE DE GESTION
Capter les grandes recompositions du monde, avec la gestion active comme levier là où les marchés créent de la dispersion.
Le monde se réorganise en profondeur. La réindustrialisation américaine, le réveil budgétaire européen, la montée en puissance des économies émergentes, la course à la souveraineté stratégique, la transition énergétique — ce ne sont pas des thèmes d'anticipation. Ce sont des flux de capitaux déjà engagés, des politiques budgétaires actées pour une décennie, des commandes industrielles réelles. Le CTO Carte Blanche est construit pour en capter les principaux bénéficiaires, en combinant un socle indiciel robuste et une gestion active concentrée là où l'environnement de marché rend la sélection décisive.
Le socle repose sur un ETF mondial ACWI — large, robuste, peu coûteux. Il garantit que le portefeuille ne manque aucune grande tendance de marché, quelle que soit l'évolution des convictions. C'est l'ancre. Autour d'elle, des paris assumés et cohérents entre eux. L'Inde, d'abord, pour sa démographie, sa montée en puissance dans les services numériques et son rôle croissant dans la recomposition des chaînes de valeur asiatiques. L'Allemagne et l'Europe centrale ensuite, pour capter les effets de la relance industrielle et budgétaire en cours, du Mittelstand allemand aux sous-traitants polonais et tchèques intégrés dans ses chaînes de production. L'Indonésie, pour sa demande domestique de 300 millions d'habitants encore largement sous-exploitée. Les matières premières stratégiques — or, argent, uranium, métaux critiques — jouent un double rôle : offensif sur la transition énergétique, défensif face à la fragmentation géopolitique. Enfin, la poche crypto, volontairement limitée, est assumée comme une option sur un assouplissement monétaire durable : si l'inflation se normalise, ces actifs à fort bêta pourraient connaître un rerating significatif — dans le respect strict du budget de risque global.
70 % du portefeuille est positionné en gestion active — ETF ciblés et fonds discrétionnaires confondus. Ce n'est pas un principe : c'est une lecture de l'environnement. Une volatilité mesurée des marchés, malgré une incertitude géopolitique et économique actuellement élevée, génère une dispersion des trajectoires d'entreprises sans équivalent récent — entre pays, entre secteurs, entre sociétés au sein d'un même marché. La dispersion, c'est le terrain naturel du gérant actif : là où le marché se trompe, là où l'analyse fait la différence entre une valeur qui crée de la valeur et une autre qui stagne. La volatilité mesurée des marchés en ce moment — ni panique, ni euphorie — crée précisément cette fenêtre. Des ETF très ciblés sur des pays spécifiques ou des secteurs précis permettent par ailleurs de construire une exposition dirigée, bien supérieure à ce qu'offrirait un indice large sur les mêmes zones. Les 30 % en gestion passive ne sont pas une hésitation : ils garantissent que le portefeuille capte la prime de marché long terme indépendamment de l'évolution des convictions sur les satellites. L'arbitrage actif / passif sera réévalué à chaque évolution significative de l'environnement. C'est cette discipline d'ajustement — et non une règle figée — qui fait la valeur du modèle.
ALLOCATION CTO
|AVERTISSEMENT
Ces listes de valeurs du moment présentées sont des listes composées d’ETF, ETC, ETP et fonds actifs. Ces instruments sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ils sont donc destinés à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent. Ces listes sont composées par Marlène Hassine Konqui, directrice générale de BSD Investing, société de conseil spécialisée dans les ETF et la sélection de fonds en gestion active comme passive, ainsi que Ahmed Khelifa, président de L’Allocataire, structure dédiée à l’allocation d’actifs pour les investisseurs professionnels. Cela dit, ni BSD Investing, ni L’Allocataire, ni EasyBourse ne peuvent garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. La décision d’investissement dans les instruments financiers présentés est un choix personnel de l'investisseur qui est invité à se fonder sur les documents légaux relatifs au produit, notamment les derniers rapports annuels ou semestriels qui peuvent être consultés ou demandés auprès des émetteurs.
|Pour aller plus loin en vidéo
Equipe EasyBourse
Publié le 16 Juin 2026