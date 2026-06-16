COMMENTAIRE DE GESTION



Les grandes tendances de la décennie dans une enveloppe fiscale optimisée — indiciel au cœur, actif là où ça compte.



Le PEA est l'un des outils les plus puissants à disposition d'un investisseur particulier en France. Encore faut-il l'utiliser à la hauteur de ce potentiel. Le PEA Cap Monde est construit pour ça : pas un simple fonds monde en plus cher, mais une architecture ciblée sur les grandes tendances économiques de la décennie à venir, avec une sélection de fonds combinant stratégies actives et passives comme second levier de performance après l'allocation. L’utilisation des ETF permet de s'affranchir de la contrainte européenne pour s'exposer à l’ensemble du monde.



Allocation d'actifs

Le cœur est un ETF MSCI World — large, diversifié, 0,15 % de frais annuels. Il ancre le portefeuille sur les marchés développés mondiaux sans prise de risque inutile. Autour, des convictions ciblées et cohérentes entre elles. Les petites capitalisations américaines : ce sont les entreprises les plus domestiques des États-Unis, celles qui bénéficient directement du reshoring industriel, des investissements en infrastructure et de la normalisation des chaînes d'approvisionnement — les premières bénéficiaires de la réindustrialisation américaine. L'Allemagne et son tissu de champions industriels mid-cap : le stimulus fiscal historique de Berlin profite d'abord au Mittelstand. L'Inde pour sa classe moyenne en forte expansion et son positionnement unique à la croisée de la démographie et du numérique. L'Asie émergente dans son ensemble, pour capter la recomposition des chaînes de valeur régionales. Et enfin les thématiques de souveraineté — défense— qui ne sont plus des paris spéculatifs mais des priorités budgétaires inscrites dans les lois de programmation de dizaines de gouvernements pour les dix prochaines années.



Sélection de fonds

55 % du portefeuille est positionné en gestion active — ETF ciblés et fonds discrétionnaires confondus — et 45 % en gestion passive. Ce n'est pas une règle mécanique : c'est une lecture de l'environnement inscrite dans le contexte structurel du PEA. Dans des marchés ou la volatilité demeure mesurée malgré un niveau d’incertitudes géopolitiques et économiques élevé, les marchés ont retrouvé de la dispersion. Les révisions de politique budgétaire, les décisions tarifaires américaines, les virages monétaires de la Fed et de la BCE génèrent une dispersion des trajectoires d'entreprises sans équivalent récent. Dans cet environnement, un gérant actif spécialisé — sur les petites capitalisations européennes décotées, sur les mid-caps allemandes— identifie des opportunités que l'indice ne captera jamais. La volatilité mesurée des marchés, ni panique ni euphorie, crée précisément cette fenêtre. Les 45 % en gestion passive ne sont pas un aveu de doute : ils garantissent que le portefeuille bénéficie à plein de la prime de marché long terme, à un coût minimal, indépendamment de l'évolution des convictions sur les satellites. L'arbitrage sera réévalué à chaque évolution significative de l'environnement — c'est cette capacité d'ajustement continu qui définit la philosophie du portefeuille.