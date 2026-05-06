Après Nvidia, la prochaine ruée vers l'or de l'Intelligence Artificielle est-elle la photonique ?

(Easybourse.com) Dans la continuité de l'engouement pour les semi-conducteurs et les puces, une révolution silencieuse se joue dans les data centers : la photonique. Des géants américains aux pépites européennes éligibles au PEA, quelles valeurs choisir sur cette mégatrend ?

La photonique s'impose en 2026 comme l'un des mégatrends les plus structurels de l'intelligence artificielle. Alors que les hyperscalers ont massivement investi dans la puissance de calcul depuis 2023, une nouvelle contrainte émerge : la capacité à faire circuler les données aussi vite qu'on les produit. La réponse ne viendra pas des semi-conducteurs classiques, mais de la photonique — l'art de transporter l'information par la lumière. Ce dossier présente les valeurs qui en bénéficient, des géants américains aux pépites européennes, en passant par les petites capitalisations les plus prometteuses.

Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

PARTIE 1 — COMPRENDRE LA PHOTONIQUE



Les bases pour tout investisseur

Le mur du cuivre





A très haute fréquence, le courant électrique se concentre à la surface du conducteur — c'est l'effet de peau. Conséquence : plus le débit augmente, plus les pertes énergétiques s'amplifient et plus le signal se dégrade. Dans un data center d'IA visant 800 Gb/s ou 1,6 Tb/s par liaison, le cuivre n'est plus simplement imparfait — il devient un frein structurel.

Chiffre clé

Les interconnexions électriques représentent jusqu'à 30 % de la consommation totale d'un data center d'IA. La photonique permet de réduire ce poste de 50 à 80 % selon les architectures.

La photonique : l'information à la vitesse de la lumière

Un laser génère un signal lumineux, un modulateur encode les données, une fibre optique les transporte sans pertes, un photodetecteur reconvertit à l'arrivée. Par rapport au cuivre : débit supérieur, latence réduite, immunité aux interférences électromagnétiques, et consommation énergétique drastiquement réduite.

Trois innovations en train de tout changer:

1. Optical Circuit Switching (OCS) — Des micro-miroirs MEMS redirigent la lumière sans jamais la convertir en électricité. Google a déployé cette technologie à grande échelle avec des économies d'énergie annoncées de +40 %.

2. Co-Packaged Optics (CPO) — Les composants optiques sont intégrés directement sur le même boîtier que la puce. Nvidia a présenté en mars 2025 sa solution CPO pour la plateforme Spectrum-X.

3. Silicon Photonics — Fabriquer des composants optiques sur les mêmes lignes que les puces classiques. STMicroelectronics a co-développé en 2024 une puce photonique avec AWS pour les data centers IA.

PARTIE 2 — TAILLE DU MARCHÉ

Un secteur en pleine explosion structurelle

Segment 2024 2030 (estimé) TCAC Silicon Photonics (data center IA) ~3 Mds $ ~12-16 Mds $ +22-26 % Interconnexions optiques (global) ~16 Mds $ ~34-41 Mds $ +13-14 % Dépenses interconnexion data centers ~15 Mds $ ~26 Mds $ +10 % Marché photonique global 941 Mds $ ~1 733 Mds $ +5,8 %

Le cycle de renouvellement



Les data centers migrent en ce moment du 400G vers le 800G, et la génération 1,6T (Térabit) pointe à l'horizon 2026-2027. Chaque transition implique de nouveaux équipements, de nouvelles puces, de nouveaux câbles — une demande structurelle soutenue qui a incité Nvidia à annoncer en mars 2026 un investissement de 2 milliards de dollars dans chacun de ses partenaires Coherent et Lumentum.

PARTIE 3 — LES GRANDES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES



Hors PEA — accessibles via compte-titres ordinaire (CTO)

Les États-Unis concentrent les acteurs les plus capitalisés de la chaîne photonique. Ces valeurs ne sont pas éligibles au PEA mais sont accessibles via un compte-titres ordinaire.

Coherent Corp. — NYSE : COHR

| CTO uniquement



Premier groupe photonique mondial par la taille, issu de la fusion d'II-VI et de l'ancien Coherent. Partenaire officiel de Nvidia pour la plateforme Spectrum-X, Coherent est le fournisseur industriel de référence : lasers, transceivers, composants InP.



Atout : échelle de production unique, pricing power renforcé par la pénurie de composants EML.

Catalyseur : investissement de 2 Mds $ de Nvidia annoncé en mars 2026.

Risque : exposition aux marchés cycliques (automobile, industrie).



+360,48 % Performance 1 an -

Lumentum Holdings — NASDAQ : LITE

| CTO uniquement



Le spécialiste de la performance laser. Lumentum est actuellement le seul fournisseur mondial capable de livrer en volume des lasers EML 200G par voie — les briques de base des transceivers 1,6T de prochaine génération. Nvidia a pré-alloué ses capacités de production jusqu'en 2027.

Atout : monopole de fait sur les EML 200G en production de masse.



Surprise BPA Q3 FY2025 : 1,67 $ réalisé vs 1,41 $ attendu — soit +18,6 % de surprise positive.



+946,33 % Performance 1 an | Plus haut historique : 985 $ (1er mai 2026)

Fabrinet — NYSE : FN

| CTO uniquement



Le contrat-fabricant discret de l'écosystème. Fabrinet assemble les transceivers optiques pour le compte de Coherent, Lumentum et Cisco. Son avantage : bénéficier des gains de parts de marché de tous ses clients sans parier sur un seul gagnant. Profil de volatilité plus faible, aucune dépendance à un client unique.



+228,87 % Performance 1 an | Plus haut historique : 720,19 $ (24 avril 2026)



PARTIE 4 — LES VALEURS EUROPÉENNES ÉLIGIBLES PEA



Jouer la photonique dans le cadre fiscal du PEA

Soitec — Euronext Paris : SOI

| Eligible PEA



La révélation boursière européenne de 2026. Soitec fabrique les plaquettes Photonics-SOI — le substrat de base indispensable à la quasi-totalité des puces photoniques sur silicium. Lorsqu'une puce Nvidia, Broadcom ou Marvell intègre de la photonique, la plaquette de départ vient très probablement de Soitec. Après un effondrement de 85 % entre 2022 et début 2026, Soitec a connu un retournement spectaculaire avec la prise de conscience de son rôle central.



Performance 2026 YTD : +300 % | Performance avril 2026 : +84 % | Record historique : 161,2 EUR (6 mai 2026)



Point de vigilance — Dette élevée (28 % de la valeur d'entreprise) et forte volatilité, avec plusieurs séances de +/-10 % en quelques semaines. L'exposition directe à la photonique reste encore minoritaire dans le chiffre d'affaires de Soitec.

Lumibird — Euronext Paris : LBIRD

| Eligible PEA



Leader européen des technologies laser, basé à Lannion. Division Photonique : +14,5 % de croissance organique au T1 2026, portée par la défense, le spatial et la Medtech.



Performance 1 an : +0,47 % | Croissance Photonique T1 2026 : +14,5 % (organique)



Note : déception médicale fin avril — -10 % en séance (logistique Moyen-Orient).

STMicroelectronics — Euronext Paris / NYSE : STM

| Eligible PEA





Acteur souvent sous-estimé dans la photonique : ST a co-développé en 2024 avec Amazon Web Services une puce photonique pour data centers IA. Partenaire de Soitec sur les plaquettes FD-SOI. Profil plus défensif grâce à la diversification (automobile, IoT, industrie), même si le cycle 2024-2025 a été difficile sur ces marchés.





+127,74 % Performance 1 an



PARTIE 5 — LES PÉPITES À FORT POTENTIEL



Small & micro caps : le futur s'écrit ici



Avertissement — Ces valeurs de petite capitalisation présentent un potentiel de croissance exceptionnel, mais aussi une volatilité et un risque de perte en capital bien plus élevés que les grandes capitalisations. Elles s'adressent à des investisseurs disposant d'un horizon long terme et d'une tolérance au risque confirmée.



POET Technologies — NASDAQ : POET

| CTO uniquement





POET a développé une technologie radicalement différente : son Optical Interposer, une plateforme brevetée qui intègre lasers, modulateurs et électronique sur une seule et même puce. Là où les architectures classiques assemblent des composants distincts, POET les fusionne — réduisant drastiquement les coûts et la consommation.





Risque : valeur pré-revenue à grande échelle, exécution encore à prouver.



Aeluma Inc. — NASDAQ : ALUM

| CTO uniquement





Les capteurs hautes performances utilisés dans les voitures autonomes et les data centers d'IA utilisent un matériau très spécial : l'InGaAs (arseniure d'indium-gallium). Ce matériau est fabriqué sur de toutes petites plaquettes de 5 à 10 cm — une production artisanale impossible à industrialiser, réservée à l'armée ou à des équipements hors de prix.





Aeluma a mis au point un procédé appelé hétéroépitaxie permettant de cultiver ce matériau directement sur de grandes plaquettes de silicium standard de 20 à 30 cm, divisant les coûts par 10. La société fournit ainsi les composants qui permettent aux lasers photoniques d'être fabriqués en masse à coût raisonnable — levant un verrou technologique structurel pour l'adoption à grande échelle de la photonique dans les data centers et les véhicules autonomes.



SYNTHÈSE — TOUTES LES VALEURS EN UN COUP D'OEIL

(liens vers les valeurs accessibles en cliquant dessus)



Conclusion





La photonique n'est plus de la prospective : en 2026, elle est déjà dans les data centers qui font tourner les modèles d'IA les plus puissants du monde. Google a déployé l'OCS à grande échelle. Nvidia a engagé des milliards sur Coherent et Lumentum. Soitec fabrique les plaquettes qui servent de base à la quasi-totalité des circuits intégrés photoniques.





Pour un investisseur particulier, la stratégie la plus prudente consiste à diversifier l'exposition par couche technologique : substrat (Soitec), laser (Lumentum ou Lumibird), équipements (Aixtron), et pour ceux disposant d'un appétit pour le risque, une touche de small caps révolutionnaires comme POET ou Aeluma. Dans tous les cas, le timing d'entrée, le niveau de valorisation et la gestion du risque restent déterminants.

Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.



Equipe EasyBourse — Publié le 6 Mai 2026





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