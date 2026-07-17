Internalisation d'EasyBourse SAS au sein de La Banque Postale S.A.

(Easybourse.com) Nous souhaitons vous informer de l'évolution suivante : EasyBourse SAS sera internalisée au sein de La Banque Postale SA au dernier trimestre 2026.

Ainsi, EasyBourse qui est actuellement une filiale de La Banque Postale deviendra une marque commerciale de La Banque Postale SA.



Cette internalisation est sans impact sur l'expérience de l'ensemble des clients au quotidien :



− les usages et l’accompagnement restent inchangés ;

− cette évolution n’induit pas une évolution des tarifs actuels ;

− les accès aux interfaces web et mobile restent identiques ;

− le Service Client EasyBourse demeurera à l'écoute des clients de 8h à 20h, du lundi au vendredi, sans changement de coordonnées.



Impact pour les clients détenteurs d'un compte de contrepartie(1) hors La Banque Postale :



Cette évolution entraînera des changements sur les modalités d’alimentation des Compte-Titres Ordinaires (CTO) / PEA EasyBourse : il sera nécessaire d’utiliser un compte de contrepartie(1) La Banque Postale. Ce compte de contrepartie(1) sera totalement gratuit et permettra de bénéficier de la capacité d’alimentation immédiate des CTO / PEA EasyBourse.

Les clients concernés seront contactés par EasyBourse à compter du 4e trimestre 2026 pour leur indiquer la marche à suivre quant à cette évolution.



Pour en savoir plus sur cette opération : « CONSULTER LA FAQ »



Impact pour les internautes désireux de souscrire à l’offre EasyBourse :



La souscription de l’offre EasyBourse continue de s’effectuer via le site easybourse.com

Bourse en Ligne : Ouvrir un compte-titres ou PEA avec Easybourse !

Nous mettons à disposition un code promotionnel BOURSE26 : jusqu’à 500€ de frais de courtage remboursés et des frais de transfert remboursés

(offre soumise à condition, pour toute souscription jusqu’au 31 août 2026, détails ci-après Profiter de l’offre )





(1) Compte de contrepartie : il s’agit d’un compte bancaire de dépôt à vue (ouvert chez LBP ou auprès d’un autre établissement) appartenant au client EasyBourse, permettant d’alimenter les CTO/PEA EasyBourse et constituant l'unique destination possible des fonds provenant des CTO/PEA EasyBourse. Dans le cadre de l’internalisation d’EasyBourse au sein de LBP, il est prévu que ce compte de contrepartie soit nécessairement un compte LBP pour alimenter et récupérer des fonds.





L'Equipe EasyBourse