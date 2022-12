2022, anomalie ou année de transition vers un régime plus restrictif pour les marchés financiers ? Réponse de BlackRock

(Easybourse.com) Jeudi 8 décembre, BlackRock Investment Institute (BII) organisait un webinaire en vue de présenter ses perspectives économiques et financières pour l'année 2023 et partager sa vision en termes d'allocation d'actifs. Alors que 2022 s'est révélée atypique par la délivrance de performances négatives pour toutes les classes d'actifs, la question fondamentale que s'est posée le BII est celle de savoir si cette année constitue une « anomalie » dans une configuration conforme à celle que nous avons connu ces 40 dernières années- marquée par un environnement structurellement favorable aux actions et aux obligations-ou si elle correspond à une année de transition vers un autre régime de marché. La réponse apportée penche plutôt vers la seconde option.

Les investisseurs ont été habitués ces dernières décennies à un régime qualifié de grande modération dans lequel la majorité des performances calendaires coté actions et obligations étaient dans le positif et où quel que soit le positionnement pris, plus ou moins risqué, il était possible de générer des gains réguliers.



2022 doit être interprété comme un signal avant-coureur de quelque chose de radicalement différent

Des forces inflationnistes qui ont pris le pas



Trois grandes forces inflationnistes en particuliers sont observées

Un nouveau dilemme pour les banques centrales Un nouveau dilemme pour les banques centrales

L'attitude des grandes banques cent n’est pas indolore pour la croissance qui s’inscrit déjà dans une mécanique de ralentissement

Une adaptation nécessaire des portefeuilles d’investissement

Les portefeuilles construits pour répondre au régime de grande modération et qui ont très bien fonctionné vont devoir se réinventer au risque de se révéler sous performants sur la durée face au nouveau régime qui va s’ouvrir

Un maximum de sous pondération sur les obligations d’Etat de long terme

Du coté des obligations d’entreprises, la faveur est donnée aux obligations des entreprises bien notées, dites obligations « investment grade »

Il n’est pas encore temps de se repositionner franchement sur ce segment de marché... La volatilité encore vivement en vigueur l’année prochaine créera des points d’entrée intéressants dans le courant de l’année

EasyVie



Notation Morningstar : note qui mesure quantitativement les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5.

Niveau de risque : l’indicateur permet à l’investisseur d’avoir une idée du risque de pertes liées aux performances

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. La notation va de 1 à 5 globes.

Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Article 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable

Low Carbon Designation : abel délivré par Morninsgstar pour les portefeuilles qui ont un faible score et ont une moindre exposition que la moyenne aux entreprises énergivores. Ce label aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés. Pour recevoir ce label, un fonds doit présenter un score de risque carbone inférieur à 10 au cours des 12 derniers mois et une exposition aux entreprises énergivores de moins de 7% au cours des 12 derniers mois.



: fonds référencé dans l'offre d'assurance vie d'EasyBourse, avec pour assureur CNP Assurancesnote qui mesure quantitativement les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5.l’indicateur permet à l’investisseur d’avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque), au plus élevé. Le score indiqué combine deux types de risque : le risque de marché et le risque de crédit mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. La notation va de 1 à 5 globes.classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Article 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durableabel délivré par Morninsgstar pour les portefeuilles qui ont un faible score et ont une moindre exposition que la moyenne aux entreprises énergivores. Ce label aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés. Pour recevoir ce label, un fonds doit présenter un score de risque carbone inférieur à 10 au cours des 12 derniers mois et une exposition aux entreprises énergivores de moins de 7% au cours des 12 derniers mois.





Attention, les ETF BlackRock sont disponibles à partir du nom d'émetteur iShares, qui est la



AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Ni Easybourse ni BlackRock ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances



Attention, les ETF BlackRock sont disponibles à partir du nom d'émetteur iShares, qui est la filiale de BlackRock dédiée aux ETF.Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement Ni Easybourse ni BlackRock ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures

_