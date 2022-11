Le Point marché avec Carmignac - 2022 signe un cycle de resserrement monétaire historique

Au sommaire : l’évolution de 10 indicateurs clés, l’actualité macroéconomique de la semaine, l’actualité microéconomique de la semaine, le message clé du jour, une minute pédagogique et quelques idées d’allocation.



Ci-dessous, les sujets abordés cette semaine avec Kevin Thozet, Portfolio Advisor et Membre du Comité d'Investissement chez Carmignac.



PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE LA SEMAINE

Actions

• Surperformance des actions de la zone euro : +1,5% sur fond d’un fléchissement des taux d’intérêt européens à 10 ans.

• Correction des actions américaines : -0,7%. Malgré des chiffres de prix à la production ressortis moins forts que prévu, les investisseurs ont réagi négativement aux déclarations peu rassurantes de la Réserve fédérale américaine.

• Poursuite du rebond des actions chinoises : +4% sur l’espoir d’un assouplissement de la politique anti-covid et de l’atténuation des tensions géopolitiques avec une rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden.



Matières premières

• Baisse du pétrole de 8,7% : Perspectives de baisse de la consommation mondiale du fait d’une dégradation anticipée de la conjoncture économique globale et d’une rumeur évoquant que la Chine utilisera ses réserves stratégiques pour se préparer à la réouverture et éviter l’inflation des matières premières.



L’ACTUALITÉ MACROÉCONOMIQUE

2022 signe le cycle de resserrement monétaire le plus rapide et le plus coordonné de l’histoire. Un mouvement extrêmement fort du taux d’intérêt moyen des membres du G7 a pu être observé. Celui-ci est remonté de 0% à 3%.



Le marché s’attend à d’autres hausses de taux d’intérêt en 2023 avec cependant un rythme bien moindre. Les principales banques centrales devraient passer d’une phase d’action à une phase d’observation pour mesurer l’impact du durcissement des conditions financières sur l’économie et éviter la dislocation des marchés. Le marché devrait se soulager avec une volatilité atténuée.



LA MINUTE PÉDAGOGIQUE

• Notion de corrélation entre les actions et les obligations : Illustration avec les titres américains.

• Une corrélation négative a prévalu ces vingt dernières années : baisse des prix des actions en simultanée avec hausse des prix des obligations et vice versa. Cette interrelation permettait la constitution de portefeuilles équilibrés. Cette corrélation a nettement évolué en 2022 en raison de la remontée et de la persistance de l’inflation qui a conduit les principales banques centrales à modifier leur fonction de réaction : poursuite de la remontée des taux d’intérêt directeurs en dépit d’un essoufflement de la dynamique économique.



LE MESSAGE DE LA SEMAINE

« Ces conseils s'adressent aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux consommateurs : les particuliers devraient envisager de reporter l'achat des articles coûteux qu'ils convoitaient, et les entreprises devraient ralentir leurs acquisitions et leurs investissements. (...) Gardez un peu de liquidités à portée de main. Cette petite réduction des coûts pourrait faire la différence pour les petites entreprises, si les problèmes économiques s'aggravent. Il faut jouer un peu avec les probabilités ».



Citation de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, la principale entreprise de consommation au monde, à l’occasion de l’annonce d’une réduction de 3% de la masse salariale de l’entreprise.



L’ACTUALITÉ MICROÉCONOMIQUE

• Répercussions du comportement des principales banques centrales sur les grandes classes d’actifs. En 2022, la baisse des marchés actions a été accompagnée d’une baisse des marchés obligataires. La hausse des taux d’intérêt a globalement conduit à une contraction des multiples de valorisation des entreprises.

• En 2023, la dégradation de la conjoncture économique devrait prendre le pas pour entrainer un affaiblissement des perspectives de croissance bénéficiaire. Le cap devra être mis sur les entreprises en capacité de démontrer une résilience de la trajectoire de leurs profits, notamment dans les secteurs défensifs.

• Parallèlement, l’augmentation des taux d’intérêt devrait valoriser les rendements des obligations d’entreprises et renforcer le rôle protecteur des obligations souveraines des pays bien notés.



IDÉES D’INVESTISSEMENT

Les achats et ventes réalisés dans Carmignac Portfolio Grande Europe :



• Renforcement des positions dans les actions qui ont souffert des valorisations élevées ou de la hausse des taux d'intérêt (ex : la santé, les logiciels, l’énergie renouvelable, etc.).Allègement sur les titres fortement exposés à la conjoncture (ex : livraison à domicile, les biotechs, etc.)



L’exposition nette aux actions de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe :



• Exposition nette aux actions à hauteur de 35% avec des actions défensives de sociétés qui offrent de la visibilité.

• Sensibilité aux

• taux d’intérêt repassé en territoire positif. Repositionnement sur des émetteurs d’obligations souveraines bien notés.



QUESTIONS DES CLIENTS



• Est-ce que le ralentissement de la hausse des taux envisagé en 2023 est intégré par les marchés financiers ?

• Dans le compartiment du crédit, que préférer entre les obligations « investment grade » des émetteurs bien notés et les obligations « high yield » des émetteurs plus risqués ?

• Le fonds Carmignac Emergents est-il bien positionné pour tirer avantage du rebond des marchés actions chinois ?



Imen Hazgui