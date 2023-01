Immoblier, Santé, Innovation, PME... les nouvelles sélections d'OPCVM d'EasyBourse pour 2023

(Easybourse.com) Ci-dessous figurent les cinq sélections disponibles dans la rubrique OPC d'EasyBourse.com. Certaines informations additionnelles vous sont particulièrement précisées, relatives à la dimension durable des fonds ou encore à leur disponibilité dans l'assurance vie d'EasyBourse. Pour accéder aux fiches valeur des fonds, il vous suffit de cliquer sur le bouton "En savoir plus".

EasyVie : fonds référencé dans l'offre d'assurance vie d'EasyBourse, avec pour assureur CNP Assurances

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. La notation va de 1 à 5 globes.

Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Article 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable



Les labels :

Label ISR (Investissement Socialement Responsable) : créé en 2015 par le Ministère de l'Economie et des Finances, ce label est attribué aux fonds investissant dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Label Greenfin (ancien label TEEC) : créé par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la mer en 2015, il est attribué aux fonds investissant dans l'économie verte et excluant les entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Label Finansol : créé en 1997 par l’association Finansol, ce label permet d’identifier les produits d’épargne qui répondent aux critères d’un investissement solidaire. Ces produits sont sélectionnés selon des critères de solidarité, de transparence et d’information. Pour les fonds solidaires, la partie « investissement classique » doit obligatoirement être ISR pour obtenir le label Finansol.

Label Relance : mis en place en octobre 2020, le label « Relance » a pour objectif de soutenir les entreprises françaises en favorisant l'investissement dans ces entreprises pour relancer l'économie. Pour obtenir ce label, les fonds d'investissement candidats doivent respecter les conditions de la Charte du label « Relance ».

Low Carbon Designation : label délivré par Morninsgstar pour les portefeuilles qui ont un faible score et ont une moindre exposition que la moyenne aux entreprises énergivores. Ce label aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés. Pour recevoir ce label, un fonds doit présenter un score de risque carbone inférieur à 10 au cours des 12 derniers mois et une exposition aux entreprises énergivores de moins de 7% au cours des 12 derniers mois.

AVERTISSEMENT



Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse

à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un

La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances







