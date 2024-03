THALES : Faut-il acheter ou vendre ?

(Easybourse.com) Après une forte progression du titre de près de 20% depuis le début de l'année, comment sont orientés les outils d'aide à la décision d'EasyBourse ?

Thalès, le leader de la cybersécurité et de la protection des données, acteur de référence dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'aéronautique, de l’aérospatial et du transport, connaît une très forte croissance depuis le début de l’année.



Société de haute technologie, Thalès a aussi le vent en poupe dans le naval avec 20% de son chiffre d’affaires. Thalès détient 35% du capital de Naval Group (qui vient d’être choisi pour la construction de 4 sous-marins Barracuda) et est numéro un mondial dans les sonars et numéro deux dans les radars navals. La multiplication de l’utilisation de drones (Ukraine, Mer Rouge) sont de puissants vecteurs d’activité.



Quelles actualités chez Thalès ?



La société a relancé son activité de production de missiles au Royaume-Uni en rouvrant son usine de Belfast afin de les envoyer en Ukraine pour contrer les blindés russes.



Ce 21 mars 2024, Thalès a lancé une nouvelle offre Cryptobox opérée sur le Cloud d’OUTSCALE (marque de Dassault Systèmes) afin de répondre au mieux aux besoins des organisations publiques, des Opérateurs d’Importance Vitale et des Opérateurs de Services Essentiels tout en assurant le plus haut niveau de protection de leurs données sensibles.



Comment sont orientés les outils d’aide à la décision d’EasyBourse ?



Le graphique dynamique met en lumière cette forte progression de la société depuis mi-mars 2024.



Extrait du 25/03/2024 issu des graphiques dynamiques sur EasyBourse, accès depuis la fiche valeur Thalès.





Dans cette dynamique, les gérants de LBP AM ont conservé cette valeur dans le modèle de portefeuille France en optant pour un poids de 5,41% lors de leur actualisation du 06/03/2024.



Extrait du modèle de portefeuille France de mars 2024. Cliquez ici pour accéder au portefeuille.





Parmi les 17 analystes qui se sont prononcés le 25 mars sur cette valeur dans notre consensus d’experts, 7 sont à l’achat, 9 à conserver, et un seul à la vente, donc une orientation nettement positive.



Extrait en date du 05/03/2024 du consensus disponible dans la fiche valeur de Thales. Cliquez ici pour accéder.







Également affiché dans les consensus, le dividende 2023 est de 3,4 et l’estimation de dividende pour 2024 est de 3,46€.



Enfin, sur notre outil Equity Trade Analysis qui note les valeurs sur 4 horizons d’investissement, Thalès se démarque surtout sur le long terme (3 à 5 ans) avec la note maximale. La note est également très positive sur le très court terme (4 étoiles sur 5).







La convergence de ces outils permet de mieux s’approprier le potentiel de l’action afin de constituer une aide à la décision.



Cotée sur Euronext Paris, l’action Thalès peut être mise dans un PEA. Si vous avez un Compte-Titres, elle peut aussi être négociée avec le Service du Règlement Différé, aussi bien long (à la hausse) que court (c’est-à-dire à découvert et donc à la baisse).





« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »









Léa Wernet - Jean-Baptiste Barbier