Présentation de la société

Dans son dernier communiqué de presse transmis à la Rédaction d’EasyBourse, Dassault Systèmes se présente comme « un accélérateur de progrès humain » au service de plus de 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays.

La société propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, ses clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres.



Le chiffre d’affaires par famille de produits et services se répartit comme suit :

- logiciels (90,1%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;

- services (9,9%) : services de conseil technologique et de formation.



La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante : France (15,1%), Allemagne (4,3%), Europe (10%), États-Unis (51,7%), Amériques (0,9%), Japon (6,6%) et Asie (11,4%).



Actualités

L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a dévoilé le 4 février dernier un bénéfice net par action de 7% (+9% à taux de changes constants) à 1,28 euro au titre de l'année 2024, conformément à sa fourchette-cible de 1,27-1,30 euro.

Le chiffre d’affaires ressort à 6,21 milliards d'euros, en augmentation de 4% en données totales et de 5% à taux de changes constants. Les licences ont connu un fort rebond avec une croissance de 15% grâce à d'importants contrats conclus dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. La croissance du chiffre d'affaires des abonnements s'est légèrement améliorée pour atteindre 7%. La marge d'exploitation du 4ème trimestre a été de 36,3% (contre un consensus de 36,4%), ce qui a permis d'obtenir un bénéfice d'exploitation / BPA en ligne avec les prévisions.

Pour 2025, le groupe a présenté des objectifs prudents, anticipant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 6 % et 8 %, supérieure à l'augmentation de 5 % observée en 2024, dans un contexte que la direction de Dassault Systèmes a qualifié de "difficile", notamment en raison du ralentissement dans le secteur de l'automobile. La marge opérationnelle est attendue entre 32,6-32,9% (en hausse de 70 à 100 points de base), un bénéfice net par action de 1,36-1,39 euros (en hausse de 7 à 10 %).

Dans un autre registre, le 4 février, Dassault Systèmes faisait état d’un partenariat de long terme avec Volkswagen, ce dernier ayant choisi la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud comme plateforme principale pour ses activités d'ingénierie et de fabrication. Ainsi, les ingénieurs, concepteurs et autres utilisateurs professionnels des marques Volkswagen, Audi et Porsche pourront utiliser des jumeaux virtuels pour raccourcir les cycles d'ingénierie et de fabrication des systèmes automobiles complexes, rationaliser les flux de travail, optimiser les ressources et accélérer la mise sur le marché.





