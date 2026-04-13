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Interview de Thierry Lemaître : Directeur financier de Vusion

Thierry Lemaître

Directeur financier de Vusion

Stratégie 2026 de Vusion : IA, croissance et révolution du commerce connecté

Publié le 13 Avril 2026

Quelle est la vision stratégique de Vusion pour 2026 et quels seront, selon vous, les principaux moteurs de croissance du groupe ?
La transformation du commerce entre dans une nouvelle ère où les magasins se retrouvent au cœur de la stratégie omnicanale des enseignes. Vusion, en équipant plus de 75 000 magasins dans le monde, est plus que jamais aux avant-postes de cette révolution, c'est pourquoi nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance.
En 2025, notre chiffre d'affaires annuel était en progression de 51% par rapport à 2024.

Pour cette année, nous visons une croissance du CA de 15% à 20% 

Pour cette année, nous visons une croissance du CA de 15% à 20%, à taux de change et tarifs constants. Nous entendons continuer à élargir notre portefeuille client, tout en approfondissant nos relations déjà existantes. Nous misons notamment sur une montée en puissance des VAS (Value-Added Services ou services à valeur ajoutée) récurrents, qui garantissent un relai de croissance.
L'année 2026 commence très bien avec l'annonce le 18 février dernier de notre partenariat important avec Carrefour.

L'année 2026 commence très bien avec l'annonce le 18 février dernier de notre partenariat important avec Carrefour

C'est le premier projet en Europe de déploiement à grande échelle et simultané de EdgeSense, Vusion Cloud et des capteurs intelligents Captana. En plus de la transformation digitale du parc d'hypermarchés et supermarchés, Carrefour et Vusion vont créer un laboratoire commun d'innovation et collaborer pour inventer le commerce de demain.

Quelles innovations technologiques majeures prévoyez-vous de déployer, notamment autour de l’IA, des capteurs connectés ou de la data retail ?
En 2025, l’innovation est restée plus que jamais au cœur de notre action.

 Nous avons augmenté nos investissements en R&D de 20 % 

Nous avons augmenté nos investissements en R&D de 20 %, avec un effort particulièrement concentré sur le développement de nouveaux produits autour de la Data, de l’Intelligence Artificielle et du Retail Media, qui sont au cœur de la nouvelle ère qui se dessine pour le Retail.
Aujourd’hui, nous sommes au cœur d’une évolution des magasins connectés vers des magasins véritablement augmentés par l'IA.

 Nous sommes au cœur d’une évolution [...] vers des magasins véritablement augmentés par l'IA

Les enseignes utilisent les solutions Vusion pour piloter un e-commerce performant depuis le magasin, et améliorer la précision en rayon, grâce à la nouvelle génération de systèmes de rails connectés, à la vision par ordinateur et à l'IA. Mais aussi pour activer le retail media digital en point de vente et optimiser les opérations à l'échelle du magasin grâce à une exécution plus précise et pilotée par la donnée.

Comment le groupe entend-il renforcer sa position sur le marché mondial des solutions de digitalisation du commerce physique face à une concurrence qui croît très rapidement ?
Vusion est le leader mondial et se trouve donc en très bonne position pour envisager l’avenir. Pour tenir notre rang, nous investissons massivement dans l’innovation et nouons de nombreux partenariats que nous déployons sur la durée, depuis plus de 20 ans pour certains.

 Plusieurs de nos arbitrages technologiques et innovations de ruptures sont en passe de devenir des normes pour le secteur

Par ailleurs, plusieurs de nos arbitrages technologiques et innovations de ruptures sont en passe de devenir des normes pour le secteur, tels que le protocole Bluetooth Low Energy ou encore le rail intelligent qui permet de libérer les cas d’usage et de maximiser le ROI (Return on Investment ou retour sur investissement).

La transformation digitale des points de vente est un enjeu central : quels nouveaux services ou usages souhaitez-vous apporter aux enseignes et aux consommateurs ?
Les magasins physiques ont longtemps fonctionné sans l'intelligence en temps réel désormais attendue par les consommateurs, les équipes et les nouveaux modèles économiques. En effet, les clients souhaitent davantage d'immédiateté, de clarté et d'accompagnement personnalisé.

 Nous pensons que le retail entre dans une nouvelle ère 

Nous pensons que le retail entre dans une nouvelle ère. L’heure n’est plus à l'expérimentation de l’intelligence artificielle. Vusion donne aux enseignes, aux équipes terrain, aux marques et aux consommateurs les moyens de transformer en profondeur le fonctionnement des magasins, la prise de décision et les expériences proposées. En exploitant cette intelligence, nous générons davantage de performance, d'efficacité ainsi que des expériences plus fluides et omnicanales.

Vusion a beaucoup investi à l’international. Quels seront vos axes prioritaires de développement géographique au cours des prochains trimestres ?
Avec un niveau de prise de commande record partout dans le monde, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires tant en Europe que dans la zone Amériques et Asie-Pacifique

 Les prises de commandes mondiales ont crû de +5% sur l’ensemble de l’année 2025 pour atteindre un niveau de 1 703 M€  

Les prises de commandes mondiales ont crû de +5% sur l’ensemble de l’année 2025 pour atteindre un niveau de 1 703 M€. Cette progression conforte les perspectives de croissance du Groupe pour l’année 2026. En particulier, ces prises de commandes sont en croissance en Europe ce qui est de bon augure pour la performance de la zone en 2026.

Quels engagements ESG (environnement, réduction de l’empreinte carbone, recyclabilité des produits, inclusion) souhaitez-vous renforcer dans la nouvelle stratégie ?
En 2025, le Groupe Vusion a renforcé sa politique ESG à travers le déploiement du programme Positive Retail, dans un contexte de digitalisation accrue du secteur de la distribution.
Le numérique peut être un levier de décarbonation, contribuant à l’optimisation logistique, à la traçabilité des produits et à la réduction du gaspillage.
Sur le pilier environnemental, Vusion consolide l’intégration de la performance carbone dans son modèle d’affaires, avec une nouvelle amélioration de son intensité carbone par rapport à 2022, en cohérence avec sa trajectoire validée par la SBTi.

La transition environnementale devient un levier central d’innovation, de différenciation et de compétitivité durable pour le Groupe

L’année 2025 marque également un renforcement structurant de la gouvernance climatique avec l’élaboration d’un plan de transition aligné sur les référentiels internationaux, intégrant à la fois atténuation et adaptation.
Ce plan formalise des leviers opérationnels de décarbonation à horizon 2030 (économie circulaire, efficacité énergétique) et pose les bases d’une stratégie Net Zero à 2050, renforçant la crédibilité et la robustesse de la trajectoire climatique.
Il constitue désormais un cadre de pilotage pour orienter les investissements, améliorer la résilience face aux risques climatiques et assurer l’alignement stratégique.
En 2026, la politique ESG se renforce sur sa dimension d’exécution, avec un focus sur l’éco-conception des produits et l’accélération des initiatives d’économie circulaire.
La transition environnementale devient ainsi un levier central d’innovation, de différenciation et de compétitivité durable pour le Groupe.

Si vous deviez résumer en un point clé le changement le plus structurel que Vusion vise pour 2026, lequel serait-il ?
Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’un nouveau modèle : un magasin capable de capter en temps réel ce qui s’y passe, d’analyser instantanément les données et d’agir immédiatement.

 Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’un nouveau modèle 

Un magasin au service des clients comme des équipes en magasin, et parfaitement intégré aux circuits omnicanaux. C’est ce que nous proposons avec le lancement de notre initiativeEdgeSense AI.

Comment anticipez-vous l’évolution du modèle économique du groupe : montée en puissance du logiciel en tant que service (Software as a Service), abonnements, services data… ?
Lorsque nous avons présenté notre trajectoire en 2018, le segment des VAS ne représentait que 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, cela représente 211 millions d’euros.

Cette année, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 40 % des VAS

Cette année, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 40 % des VAS. C’est également une division importante car elle implique une part de récurrence de revenus liée à l’abonnement à nos logiciels. Nous misons donc bien sûr dessus en 2026, comme un nouveau relai de croissance.

Quelles sont vos prévisions ou ambitions financières pour 2026, notamment en termes de croissance organique, rentabilité ou cash-flow ?

 Nous anticipons une trésorerie nette excédentaire en fin d'année (hors opération de croissance externe)

Nous anticipons pour l'année en cours une croissance du CA comprise entre 15% et 20% à taux de change et tarifs constants, avec un rythme de croissance des VAS deux fois supérieur (environ 40%), la poursuite de l'amélioration de la rentabilité et du cash-flow opérationnel, avec toujours un bilan très solide et une trésorerie nette excédentaire en fin d'année (hors opération de croissance externe).

La chaîne d’approvisionnement mondiale a été sous tension ces dernières années. Quelles mesures prenez-vous pour sécuriser vos approvisionnements et optimiser vos coûts industriels ?
En effet, la chaîne d’approvisionnement mondiale est régulièrement sous tension. Nos équipes ont pu développer leur expertise et sont aptes à rebondir rapidement lorsque des événements affectent les chaînes d’approvisionnement.

 Nos équipes [...] sont aptes à rebondir rapidement lorsque des événements affectent les chaînes d’approvisionnement 

Nous mettons toujours la satisfaction client au cœur de nos priorités et nous attachons une importance particulière pour maintenir nos approvisionnements tout comme la livraison de nos technologies chez nos clients.
Pour ce faire nous œuvrons à nous allier de grands partenaires mondiaux et à garantir une logistique au plus proche de nos clients en Asie, Europe ou aux Etats-Unis.

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Vusion (FR0010282822) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

AVERTISSEMENT

Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Ni Easybourse ni Vusion ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.


Imen Hazgui