Thierry Lemaître

Publié le 13 Avril 2026

Quelle est la vision stratégique de Vusion pour 2026 et quels seront, selon vous, les principaux moteurs de croissance du groupe ?



Pour cette année, nous visons une croissance du CA de 15% à 20%

L'année 2026 commence très bien avec l'annonce le 18 février dernier de notre partenariat important avec Carrefour

Quelles innovations technologiques majeures prévoyez-vous de déployer, notamment autour de l’IA, des capteurs connectés ou de la data retail ?



Nous avons augmenté nos investissements en R&D de 20 %

Nous sommes au cœur d’une évolution [...] vers des magasins véritablement augmentés par l'IA

Comment le groupe entend-il renforcer sa position sur le marché mondial des solutions de digitalisation du commerce physique face à une concurrence qui croît très rapidement ?



Plusieurs de nos arbitrages technologiques et innovations de ruptures sont en passe de devenir des normes pour le secteur

La transformation digitale des points de vente est un enjeu central : quels nouveaux services ou usages souhaitez-vous apporter aux enseignes et aux consommateurs ?



Nous pensons que le retail entre dans une nouvelle ère

Vusion a beaucoup investi à l’international. Quels seront vos axes prioritaires de développement géographique au cours des prochains trimestres ?



Les prises de commandes mondiales ont crû de +5% sur l’ensemble de l’année 2025 pour atteindre un niveau de 1 703 M€

Quels engagements ESG (environnement, réduction de l’empreinte carbone, recyclabilité des produits, inclusion) souhaitez-vous renforcer dans la nouvelle stratégie ?



La transition environnementale devient un levier central d’innovation, de différenciation et de compétitivité durable pour le Groupe

Si vous deviez résumer en un point clé le changement le plus structurel que Vusion vise pour 2026, lequel serait-il ?



Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’un nouveau modèle

Comment anticipez-vous l’évolution du modèle économique du groupe : montée en puissance du logiciel en tant que service (Software as a Service), abonnements, services data… ?



Cette année, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 40 % des VAS

Quelles sont vos prévisions ou ambitions financières pour 2026, notamment en termes de croissance organique, rentabilité ou cash-flow ?



Nous anticipons une trésorerie nette excédentaire en fin d'année (hors opération de croissance externe)

La chaîne d’approvisionnement mondiale a été sous tension ces dernières années. Quelles mesures prenez-vous pour sécuriser vos approvisionnements et optimiser vos coûts industriels ?



Nos équipes [...] sont aptes à rebondir rapidement lorsque des événements affectent les chaînes d’approvisionnement



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