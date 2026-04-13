Thierry Lemaître
Directeur financier de Vusion
Stratégie 2026 de Vusion : IA, croissance et révolution du commerce connecté
Publié le 13 Avril 2026
La transformation du commerce entre dans une nouvelle ère où les magasins se retrouvent au cœur de la stratégie omnicanale des enseignes. Vusion, en équipant plus de 75 000 magasins dans le monde, est plus que jamais aux avant-postes de cette révolution, c'est pourquoi nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance.
En 2025, notre chiffre d'affaires annuel était en progression de 51% par rapport à 2024.
Pour cette année, nous visons une croissance du CA de 15% à 20%
L'année 2026 commence très bien avec l'annonce le 18 février dernier de notre partenariat important avec Carrefour.
L'année 2026 commence très bien avec l'annonce le 18 février dernier de notre partenariat important avec Carrefour
Quelles innovations technologiques majeures prévoyez-vous de déployer, notamment autour de l’IA, des capteurs connectés ou de la data retail ?
En 2025, l’innovation est restée plus que jamais au cœur de notre action.
Nous avons augmenté nos investissements en R&D de 20 %
Aujourd’hui, nous sommes au cœur d’une évolution des magasins connectés vers des magasins véritablement augmentés par l'IA.
Nous sommes au cœur d’une évolution [...] vers des magasins véritablement augmentés par l'IA
Comment le groupe entend-il renforcer sa position sur le marché mondial des solutions de digitalisation du commerce physique face à une concurrence qui croît très rapidement ?
Vusion est le leader mondial et se trouve donc en très bonne position pour envisager l’avenir. Pour tenir notre rang, nous investissons massivement dans l’innovation et nouons de nombreux partenariats que nous déployons sur la durée, depuis plus de 20 ans pour certains.
Plusieurs de nos arbitrages technologiques et innovations de ruptures sont en passe de devenir des normes pour le secteur
La transformation digitale des points de vente est un enjeu central : quels nouveaux services ou usages souhaitez-vous apporter aux enseignes et aux consommateurs ?
Les magasins physiques ont longtemps fonctionné sans l'intelligence en temps réel désormais attendue par les consommateurs, les équipes et les nouveaux modèles économiques. En effet, les clients souhaitent davantage d'immédiateté, de clarté et d'accompagnement personnalisé.
Nous pensons que le retail entre dans une nouvelle ère
Vusion a beaucoup investi à l’international. Quels seront vos axes prioritaires de développement géographique au cours des prochains trimestres ?
Avec un niveau de prise de commande record partout dans le monde, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires tant en Europe que dans la zone Amériques et Asie-Pacifique
Les prises de commandes mondiales ont crû de +5% sur l’ensemble de l’année 2025 pour atteindre un niveau de 1 703 M€
Quels engagements ESG (environnement, réduction de l’empreinte carbone, recyclabilité des produits, inclusion) souhaitez-vous renforcer dans la nouvelle stratégie ?
En 2025, le Groupe Vusion a renforcé sa politique ESG à travers le déploiement du programme Positive Retail, dans un contexte de digitalisation accrue du secteur de la distribution.
Le numérique peut être un levier de décarbonation, contribuant à l’optimisation logistique, à la traçabilité des produits et à la réduction du gaspillage.
Sur le pilier environnemental, Vusion consolide l’intégration de la performance carbone dans son modèle d’affaires, avec une nouvelle amélioration de son intensité carbone par rapport à 2022, en cohérence avec sa trajectoire validée par la SBTi.
La transition environnementale devient un levier central d’innovation, de différenciation et de compétitivité durable pour le Groupe
Ce plan formalise des leviers opérationnels de décarbonation à horizon 2030 (économie circulaire, efficacité énergétique) et pose les bases d’une stratégie Net Zero à 2050, renforçant la crédibilité et la robustesse de la trajectoire climatique.
Il constitue désormais un cadre de pilotage pour orienter les investissements, améliorer la résilience face aux risques climatiques et assurer l’alignement stratégique.
En 2026, la politique ESG se renforce sur sa dimension d’exécution, avec un focus sur l’éco-conception des produits et l’accélération des initiatives d’économie circulaire.
La transition environnementale devient ainsi un levier central d’innovation, de différenciation et de compétitivité durable pour le Groupe.
Si vous deviez résumer en un point clé le changement le plus structurel que Vusion vise pour 2026, lequel serait-il ?
Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’un nouveau modèle : un magasin capable de capter en temps réel ce qui s’y passe, d’analyser instantanément les données et d’agir immédiatement.
Notre ambition est d’accompagner l’émergence d’un nouveau modèle
Comment anticipez-vous l’évolution du modèle économique du groupe : montée en puissance du logiciel en tant que service (Software as a Service), abonnements, services data… ?
Lorsque nous avons présenté notre trajectoire en 2018, le segment des VAS ne représentait que 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, cela représente 211 millions d’euros.
Cette année, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 40 % des VAS
Quelles sont vos prévisions ou ambitions financières pour 2026, notamment en termes de croissance organique, rentabilité ou cash-flow ?
Nous anticipons une trésorerie nette excédentaire en fin d'année (hors opération de croissance externe)
La chaîne d’approvisionnement mondiale a été sous tension ces dernières années. Quelles mesures prenez-vous pour sécuriser vos approvisionnements et optimiser vos coûts industriels ?
En effet, la chaîne d’approvisionnement mondiale est régulièrement sous tension. Nos équipes ont pu développer leur expertise et sont aptes à rebondir rapidement lorsque des événements affectent les chaînes d’approvisionnement.
Nos équipes [...] sont aptes à rebondir rapidement lorsque des événements affectent les chaînes d’approvisionnement
Pour ce faire nous œuvrons à nous allier de grands partenaires mondiaux et à garantir une logistique au plus proche de nos clients en Asie, Europe ou aux Etats-Unis.
Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Vusion (FR0010282822) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.
AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui