OR AA1 Investir dans l'or en utilisant son Compte Titres

Le cours de l'or a progressé de plus de 40% sur les 12 derniers mois.



Plusieurs facteurs alimentent cette hausse : les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et les tendances inflationnistes, et en troisième lieu les politiques monétaires avec des taux d'intérêt orientés à la baisse.



Investir sur de l'or physique présente un certain nombre de contraintes opérationnelles et au final de coûts. L'investisseur peut alors préférer des produits de réplication comme les Trackers 100% ou les ETC (Exchange Traded Commodity) qui offrent une exposition directe au marché de l'or, sans les contraintes liées à la détention physique.



Grâce à ces produits, les investisseurs peuvent investir avec souplesse, au sein de leur Compte Titres, avec des produits liquides qui peuvent être achetés et vendus sur le marché réglementé d'Euronext Paris ou Euronext Amsterdam.



Il est également possible de bénéficier d'un effet de levier, à la hausse ou à la baisse, en choisissant des produits comme les Warrants, les Turbos, ou les Certificats Leverage et Short ayant comme sous-jacent l'or.



Tous les produits proposés sur l'or sont éligibles au Compte Titres. Ils ne peuvent cependant pas être achetés avec un PEA.



Exemples de produits de réplication proposés sur EasyBourse



1. le Tracker 100% émis par Société Générale : GOLD PI OPENS - ORX1S



ISIN : FRSGE001BQW9



Description : Ce Tracker 100% vise une réplication de l'or, avec une cotation issue du London Gold Market. La cotation est faite en USD mais le produit est coté en Euro. Ce produit n'a pas de date de maturité. Il fait partie de la sélection de produits EasyTrade qui permet d'obtenir le remboursement de ses frais de courtage sur les produits émis par Société Générale, aussi bien sur les ordres d'achat que de vente mais ayant un montant minimal de 500 €. Détails de l'offre.





2. Amundi Physical Gold ETC (GOLD)

ISIN : FR0013416716

Description : Cet ETC offre une exposition directe au prix de l'or physique. Il est adossé à de l'or stocké en coffres sécurisés, permettant aux investisseurs de suivre la performance du marché de l'or sans avoir à détenir l'or physiquement.



Indice sous-jacent : Gold Spot Price (LBMA Gold Price) |

Cotation : en euros

3. WisdomTree Physical Gold (PHAU)

ISIN : JE00B1VS3770

Description : Cet ETC vise à refléter le prix de l'or en détenant de l'or physique. Chaque part est adossée à une quantité spécifique d'or, offrant aux investisseurs une exposition directe aux variations du prix de l'or.



Indice sous-jacent : Gold Spot Price |

Cotation : en dollars

4. Invesco Physical Gold ETC (SGLD)

ISIN : IE00B579F325

Description : Cet ETC offre une exposition au prix de l'or en détenant de l'or physique stocké dans des coffres sécurisés. Il permet aux investisseurs de suivre les variations du prix de l'or sans les complications liées à la détention physique du métal.



Indice sous-jacent : Gold Spot Price (LBMA Gold Price) |

Cotation : en dollars

