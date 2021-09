FONDS ET OPCVM

Publié le 22 Septembre 2021



Pouvez-vous nous rappeler les principales caractéristiques du FCPR 123Corporate 2020 distribué sur EasyBourse depuis juin 2021 ?



C’est un atout indéniable pour les investisseurs qui souhaitent investir sur le non coté avec un risque maîtrisé*… Pourquoi l’avoir mis en place pour 123Corporate 2020 ?



Que signifie plus concrètement cette garantie ?



123Corporate 2020 constitue, par ailleurs, une enveloppe fiscale intéressante ?



Tous les atouts de ce FCPR ont amené la collecte à être au rendez-vous ?



Le FCPR a procédé à ses premiers investissements*?



Votre objectif est de financer une vingtaine de sociétés, sur quelles zones géographiques souhaitez-vous vous concentrer ?



Au-delà du développement financier, 123 IM accompagne également les sociétés investies dans une dimension ESG ?



Animé un atelier de sensibilisation à l’ESG et présenté la méthodologie élaborée par 123 IM pour créer un plan d’action ESG sur-mesure lors du séminaire des managers de l’entreprise.



Réalisé un questionnaire et un guide d’entretien couvrant toutes les thématiques environnementales, sociales, sociétales et de bonne gouvernance (ESG) afférent au monde des EHPAD afin d’aider les dirigeants à mener les états des lieux de chaque établissement.



Contribué à la sélection des enjeux clés à améliorer à partir de la synthèse des états des lieux.



Présenté des exemples afin d’aider à la construction des feuilles de route pour atteindre les objectifs de progrès.



Piloté la sélection des enjeux sur lesquels ils sont déjà très bons tels qu'une approche très humaine de la vie en EHPAD, des équipes dynamiques, une volonté d'accroitre le bien-être de tous par l'innovation. Contribué à la sélection des enjeux clés à améliorer à partir de la synthèse des états des lieux.Présenté des exemples afin d'aider à la construction des feuilles de route pour atteindre les objectifs de progrès.













*Investir dans le

** La garantie du FEI ne constitue pas une protection contre le risque de perte en capital et d’illiquidité. 123 IM fera ses meilleurs efforts pour que tous les investissements du Fonds soient éligibles à cette protection partielle du capital. Toutefois il n’y a pas de garantie que ces protections puissent être mises en œuvre sur tous les investissements. La protection partielle porte sur 70% de la valeur des investissements éligibles et non sur 70% de l’actif du Fonds, en contrepartie d’une rémunération annuelle du FEI par le Fonds de 0,70% en moyenne du montant de l’investissement garanti.

*Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d'illiquidité. Les performances passées ne présagent pas des performances futures . Les investissements passés ne présagent pas des investissements futurs.** La garantie du FEI ne constitue pas une protection contre le risque de perte en capital et d'illiquidité. 123 IM fera ses meilleurs efforts pour que tous les investissements du Fonds soient éligibles à cette protection partielle du capital. Toutefois il n'y a pas de garantie que ces protections puissent être mises en œuvre sur tous les investissements. La protection partielle porte sur 70% de la valeur des investissements éligibles et non sur 70% de l'actif du Fonds, en contrepartie d'une rémunération annuelle du FEI par le Fonds de 0,70% en moyenne du montant de l'investissement garanti.***Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF. Les avantages fiscaux sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil de la part de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d'un investissement.





Le FCPR 123Corporate 2020, labellisé France Relance, est avant tout un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés non cotées. Il est positionné de manière opportuniste sur de multiples thématiques aux fondamentaux solides et très résilientes*, y compris dans des phases de configuration des marchés financiers compliquées comme celles que nous avons vécues du fait de la crise sanitaire.Par ailleurs, c’est un fonds piloté par notre équipe de gestion expérimentée qui a su forger avec le temps une forte crédibilité dans le domaine du non coté et qui dispose d’un excellent track record.À ce titre, le fonds 123Corporate 2020 s’inscrit dans le cadre d’une gamme. C’est le 11ème millésime. Parmi les autres fonds qui ont précédé, sept sont d’ores et déjà arrivés à échéance et sont parvenus à rembourser les clients en temps et en heure, au bout de six ans, avec le taux de rendement interne annoncé, entre 7% et 9% net*.À ces différents éléments, s’ajoute une autre caractéristique majeure : une garantie associée consentie par le Fonds européen d’investissement**.Le mécanisme de garantie du FEI a été mis en place sur les investissements obligataires d’123 IM dès 2019. Cette protection partielle a été étendue en 2021 et porte désormais sur 70% (50% précédemment dans le cadre du dispositif InnovFin) de la valeur des investissements éligibles.Nous sommes très heureux de poursuivre, avec le soutien du FEI, notre travail en profondeur au service de l’accompagnement et du financement des PME françaises. Cela prouve la qualité de notre gestion et de nos process et réduit de façon très notable le risque supporté par les souscripteurs.Cette garantie ne concernait initialement que des secteurs très innovants et bien plus risqués que ceux sur lesquels se positionne le fonds 123Corporate 2020.La crise sanitaire et la crise économique qui en ont découlé ont encouragé le FEI à élargir le scope des secteurs éligibles pour rendre accessible la garantie dans une plus large mesure aux PME et ETI européennes.Enfin, nous sommes conscients que nous sommes dans une phase de marché où les investisseurs ont besoin d’être rassurés pour se positionner sur du non coté. Cette garantie répond à cette attente.Dans le cas où une entreprise ferait faillite, le FEI reversera 70% de la perte en capital sur cette ligne**. Plus large que le dispositif InnovFin, ce dispositif EGF doit permettre de couvrir la très grande majorité des investissements obligataires réalisés par 123 IM chez les PME et ETI françaises. La nouvelle enveloppe conséquente de 75M€ qui vient de nous être octroyée par le FEI dans le cadre du Pan European Guarnted Fund permettra également d’accélérer et de faciliter l’apport de quasi fonds propres à ces entreprises qui ont pu être temporairement touchées par le contexte sanitaire actuel.Pour les personnes physiques, le fonds présente effectivement des avantages fiscaux à la sortie***, dit autrement une exonération d’impôt sur la plus-value (qui est de 30% pour un compte titres), hors prélèvements sociaux , sous réserve d’une détention des parts pendant 5 ans minimum et du réinvestissement dans le Fonds de l’ensemble des distributions du Fonds pendant cette durée de 5 ans.Exception faite de l’activité assurance vie, pour laquelle nous n’avons pas encore les chiffres arrêtés, la collecte est de plus de 28 millions d’euros. Nous avons un objectif affiché de 40 millions d’euros et nous sommes confiants quant au fait de parvenir à cette cible.Absolument et c’est tout l’atout de cette classe d’actif, c’est que l’investisseur sait de manière concrète à quoi sert son investissement.Un premier investissement a été fait dans un groupe dénommé Sandaya, un leader français de l’exploitation de camping qui fait près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. La société gère 30 structures sur le territoire national. Grâce à l’argent investi, Sandaya a pu acquérir trois nouveaux actifs et ainsi se développer par croissance externe.Un second investissement a été fait dans le domaine de l’éducation, une thématique très résiliente sur laquelle, 123IM bénéficie d’une expertise forte par le biais de la société Sports Etudes Academy. SEA propose un modèle éducatif permettant à des enfants de suivre un parcours sportif de haut niveau en parallèle de sa scolarité personnalisée.Nous avons aussi déployé nos fonds dans le secteur des Ehpad.S’il nous est arrivé de nouer des partenariats dans d’autres pays européens-comme l’Allemagne, la Belgique, le Portugal - nous avons une préférence pour travailler avec des apporteurs d’affaires en France. Tout d’abord, il y a énormément d’opportunités d’investissement dans l’Hexagone. Par ailleurs la proximité géographique aide à avoir un regard plus attentif sur la participation apportée.De ce fait, il est fort probable que plus de 90% des lignes de cet FCPR correspondent à des entreprises implantées sur le territoire national.Effectivement, 123 IM s’est inscrite très tôt dans une démarche de responsabilité sociétale et nous avons aussi pour ambition d’accompagner les entrepreneurs de PME-ETI dans l’implémentation de leur stratégie ESG.Signataire des Principes d’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) depuis 2016, 123 IM intègre ces principes dans sa pratique d’investisseur et d’actionnaire.Nous avons au sein d’123 IM, des experts dédiés à l’ESG, qui apportent les conseils et grilles d’analyse adéquates.Nos collaborations s’inscrivent dans la durée, 5 ans au minimum. Nous avons le temps de construire des fondations robustes pour l’avenir dans ce domaine de l’extra financier.A titre d’illustration, nous avons noué un partenariat privilégié avec Siel bleu qui promeut l’activité physique dans les Ehpad et les maisons de retraite, apportant plus de bien être aux résidents. L’Association intervention notamment dans les établissements du groupe Bridge.Autre exemple d’un groupe d’EHPAD situé pour l’essentiel dans le Sud-ouest de la France que nous avons accompagné à chaque étape de l’intégration de l’ESG dans son activité entre septembre 2020 et septembre 2021.Notre action s’est partagée entre trois types d’aide : proposer des outils développés spécifiquement pour des PME, apporter des connaissances et des meilleures pratiques ESG, challenger les propositions des dirigeants pour les encourager à aller plus loin.Concrètement nous avons :