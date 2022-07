Fabrice Rahmouni

Publié le 19 Juillet 2022

Qu’est-ce que le Cac Mid 60 ?



Le Cac Mid 60 constitue le baromètre des moyennes capitalisations en France. De quelle manière est déterminée sa composition ?



Avec quelle rythmicité, cette composition est-elle revue ?



De quelle manière l’indice est calculé ?



Euronext a consenti à être partenaire du Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse lancé par EasyBourse avec le soutien de sa maison mère La Banque Postale. Quelle vision avez-vous de ce Prix ?

Le Cac Mid 60 est un indice boursier lancé en 2011. Il fait partie intégrante d’une famille, celle des Cac, au sein de laquelle figurent également le Cac 40 Avec ce dernier indice et le Next 20, le Cac Mid 60, constitue le SBF 120 La Cac Mid 60 est calculé en continu en séance boursière et sert d’indice de référence à de multiples produits financiers, notamment des ETF.A l’instar des autres indices, la composition du Cac Mid 60 est faite à partir d’un classement des entreprises sur la base de deux critères clés : la capitalisation boursière flottante et la liquidité observée sur les 12 derniers mois.La capitalisation boursière flottante mesure la taille des entreprises listées et correspond au prix multiplié par le nombre de titre flottant , autrement dit l’ensemble des titres susceptibles d’être achetés ou vendus en bourse à tout moment. Le flottant doit représenter un minimum de 20 % de la capitalisation totale d’une valeur. Les participations de long terme (titres détenus par l’État et les collectivités publiques et les titres détenus par les fondateurs, etc.) sont soustraites de ce flottant Le montant des capitaux échangés traduit la liquidité d’un titre. À savoir le nombre d’actions qui ont effectivement changé de main sur les 12 derniers mois.Cette notion de liquidité vient apporter une forme d’inertie et permettre de proposer un portefeuille relativement stable dans le temps aux investisseurs.Une fois intégré à l’indice, la pondération d’une entreprise ne peut dépasser 15% du portefeuille.La composition de cet indice est revue tous les trimestres par un Conseil scientifique des indices, en mars, en juin, septembre et décembre, afin de maintenir sa bonne représentativité. A l’occasion de la dernière revue de l’indice entrée en vigueur le 20 juin 2022, il a été acté l’inclusion d’Euroapi et de Carmila dans l’indice Cac mid 60.Le benchmark résulte du calcul de la moyenne pondérée de la capitalisation des valeurs le composant. Dit autrement, plus la capitalisation boursière d’une valeur est importante, plus son poids dans l’indice sera important et plus sa variation va influer sur l’indice.Il était naturel pour Euronext de s’associer comme partenaire à Easybourse pour le Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse, Euronext étant un leader mondial en matière d’ESG. Euronext a notamment récemment lancé les indices ESG, CAC 40 ESG à Paris, le MIB ESG à Milan, l’AEX ESG à Amsterdam, et l’OBX ESG à Oslo.L’indice Cac Mid 60 n’intègre pas à proprement parler une dimension ESG. Et il est difficile de projeter une analyse ESG sur les mid caps face à l’insuffisance de données.Mettre en lumière les entreprises qui composent cet indice sous l’angle de la citoyenneté est donc salutaire. Chez Euronext, nous sommes fortement engagés pour accompagner les PME-ETI dans leur démarche ESG, en phase pré-IPO dans le cadre de nos programmes pré-IPO tels que TechShare, mais aussi au cours de la phase post-IPO à travers par exemple nos services ESG Advisory, Via lesquels nous avons notamment réalise en 2021-2022 une étude sur les pratiques ESG des PME-ETI.L’approche retenue dans la méthodologie du prix de l’entreprise citoyenne cotée d’Easybourse est très cohérente. Elle s’appuie entre autre sur les données d’acteur global comme Moody’s mais également provenant d’un fournisseur davantage locale comme Ethifinance qui concentre son attention sur les moyennes capitalisations en France.Elle a aussi le mérite d’accorder une importance égale aux différentes dimensions E, S, et G avec en plus, la composante territoriale, ce qui permet a priori d’éviter les biais liés à une dimension en particulier.