Nicolas Meusburger - LBPAM

Publié le 25 Septembre 2023





La gestion libre accompagnée est un service d'aide dans la construction de la poche du contrat d’assurance-vie investie en unités de compte

Nous avons développé notre méthode propriétaire Great qui nous permet d’analyser environ 10.000 titres sur l’ensemble des classes d’actifs

Nous mettons en œuvre une analyse détaillée de prise en compte de critères ESG dans notre politique d’investissement

PRI (1)

Net Zer

o Asset Manager (2)

RSE(3)

ODD(4)

KPI(5)

Nous menons aussi un audit complet au niveau de l’OPC

Nous appliquons une part minimale d’investissements durables

Notre objectif est la construction d'une épargne à long terme





1/ Les PRI (Principes pour l'Investissement Responsable) sont des principes de l'ONU encourageant les investisseurs à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement.



2/Un "Net Zero Asset Manager" est un



3/ La RSE, ou Responsabilité Sociale des Entreprises , concerne l'engagement des entreprises envers des pratiques commerciales responsables sur les plans social, environnemental et éthique.



4/Les ODD (Objectifs de Développement Durable) sont 17 objectifs mondiaux établis par les Nations Unies pour résoudre des défis mondiaux tels que la pauvreté, la faim, l'éducation et l'environnement d'ici 2030.



5/Les KPI (Key Performance Indicators) sont des indicateurs clés utilisés pour mesurer la performance d'une organisation ou d'un projet.

Les PRI (Principes pour l'Investissement Responsable) sont des principes de l'ONU encourageant les investisseurs à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement. sont des principes de l'ONU encourageant les investisseurs à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement.est un gestionnaire d'actifs qui s'engage à gérer ses investissements de manière à atteindre un bilan carbone net nul ., concerne l'engagement des entreprises envers des pratiques commerciales responsables sur les plans social, environnemental et éthique.sont 17 objectifs mondiaux établis par les Nations Unies pour résoudre des défis mondiaux tels que la pauvreté, la faim, l'éducation et l'environnement d'ici 2030.sont des indicateurs clés utilisés pour mesurer la performance d'une organisation ou d'un projet.Les PRI (Principes pour l'Investissement Responsable) sont des principes de l'ONU encourageant les investisseurs à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement.





Il s’agit d’un service d’aide à la décision proposé aux clients d’EasyBourse dans leur démarche d’autonomie.L’idée est de leur apporter un accompagnement dans la construction de la poche de leur contrat d’assurance-vie investie en unités de compte, à partir des OPC (Organisme de Placement Collectif) mis à disposition dans l’offre gestion libre d’EasyVie et ce en fonction du profil de risque choisi.Le client se voit proposer un portefeuille type qu’il est libre d’appliquer totalement ou partiellement.Ces portefeuilles ont un ADN commun : ils sont diversifiés, flexibles, gérés selon un profil de risque, et gérés en prenant en compte des critères de durabilité.L’univers d’investissement est composé d’une centaine de fonds, que ce soit des fonds du Groupe (gérés par LBPAM ou Tocqueville) et des fonds gérés par des sociétés de gestion externes.Pour ce qui est des fonds LBPAM et Tocqueville, nous avons développé notre méthode propriétaire Great qui nous permet d’analyser environ 10.000 titres sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, etc).Cette méthode repose sur 4 piliers : la gouvernance, la gestion durable des ressources, la transition énergétique, et le développement des territoires.Au final, les portefeuilles LBPAM et Tocqueville sont gérés selon une méthode robuste du point de vue financier et extra-financier.Pour ce qui est des fonds gérés par une société de gestion externe, nous mettons en œuvre une analyse détaillée de leur démarche générale sur la prise en compte de critères ESG dans la politique d’investissement.Cela nous amène à vérifier si la société de gestion a signé les, son adhésion à l’initiative, à analyser les détails des différents politiques d’exclusion (notamment sur les énergies fossiles – pétrole, gaz, charbon), leur politique climat, leur politique biodiversité.Nous analysons sa politique de vote lors des assemblées générales et sa politiqueEnfin, nous analysons le pourcentage des encours de la société qui sont SFDR Article 8 et SFDR Article 9, le nombre de fonds ayant reçu le label ISR français.Lorsque l’on souhaite sélectionner un fonds de cette société de gestion, nous allons là aussi mener un audit complet au niveau de l’OPC.Nous allons notamment analyser :- les exclusions règlementaires et sectorielles- la classification SFDR du portefeuille en article 8 ou article 9, et la méthodologie d’investissement durable pour la déterminer note interne ou- si le fonds dispose du label ISR français et leschoisis.En complément, nous calculons une note Great du fonds externe à travers un inventaire récent du portefeuille, pour vérifier la durabilité du portefeuille selon nos critères.Enfin, nous regardons les notations ISR qui sont faites par des prestataires externes, comme la note de durabilité de Morningstar par exemple.Lors de la construction des portefeuilles, nous allons donc prendre en compte :- nos prévisions sur la performance anticipée des différentes classes d’actifs pour construire l’allocation du portefeuille- utiliser les OPC de l’univers d’investissement pour la construction du portefeuille investi en OPCPour matérialiser la durabilité de chacun des 5 portefeuilles conseillés, nous appliquons une part minimale d’investissements durables : 10% dans le profil ‘prudent’, 15% dans les profils ‘modéré’, ‘équilibré’, et 20% dans les profils ‘audacieux’ et ‘dynamique’De plus, l’objectif est de retenir une majorité de fonds SFDR Article 8 et SFDR Article 9 pour la construction des portefeuilles conseillés, ainsi qu’une majorité de fonds ayant le label ISR français.A titre d’illustration, les portefeuilles conseillés sont composés de plus de 80% de fonds labelisés ISRCe service présente plusieurs avantages pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion libre : apporter une aide à la construction de leur portefeuilleparticulièrement utile dans un contexte de marchés parfois tourmenté, avec une totale liberté de choix dans son utilisation.L’objectif est la construction d’une épargne à long terme, en capitalisant sur l’expertise de LBP AM en matière de gestion financière et de gestion extra-financière.