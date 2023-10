FONDS ET OPCVM

Publié le 10 Octobre 2023

LBPAM a décidé de lancer un nouveau fonds obligataire. Pourquoi une telle offre ?



Il ne vous a pas échappé que, depuis 2 ans, les taux d’intérêts s’étaient sensiblement redressés, je ne reviendrai pas sur les circonstances qui nous conduisent à cette situation, il n’en reste pas moins que ce phénomène a de multiples conséquences, en particulier sur le rendement des obligations.



Dans le contexte actuel l'investissement sur le marché obligataire peut retrouver tout son sens

De fait, l’investissement sur cette classe d’actifs, après une quinzaine d’année de « vaches maigres » peut, selon nous, retrouver tout son sens pour les investisseurs à la recherche d’une forme de visibilité sur la performance de leur investissement.



Ce fonds a la particularité d’être un fonds obligataire à échéance. Qu’est-ce que cela signifie ?



Relativement simple à comprendre, ces fonds à échéance comme leur nom l’indique ont une durée de vie limitée. L’objectif de rendement est connu à l’avance sous réserve de rester investi pendant toute la durée du fonds.

Une particularité de LBPAM ISR OBLI MARS 2028, c’est sa période de commercialisation limitée. Cette démarche vise à préserver le rendement du fonds sur la durée, dans l’hypothèse où les taux viendraient à baisser. Cette période de commercialisation est ainsi ouverte jusqu’au 22 décembre 2023.



Il s’agit par ailleurs d’un fonds labellisé ISR qui détient au minimum 15% d’actifs durables.









Ce fonds cherche à offrir aux porteurs ayant conservé leurs parts jusqu'à l’échéance, soit le 31 mars 2028, un taux de rendement annuel net de 4,31 % pour la part R sans garantie de capital.Il s’agit par ailleurs d’un fonds labellisé ISR qui détient au minimum 15% d’actifs durables.



*Sans garantie de capital. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du FCP. En cas de conditions défavorables, cela pourra venir diminuer la performance du FCP et l’objectif de gestion pourrait ne pas être atteint. Les produits présentés présentent un risque de perte en capital.

Où réside la spécificité de ce fonds ?





La solution permet d'offrir un niveau de risque faible de 2 sur une échelle de 7

Une stratégie de portage complétée par des arbitrages opportunistes







Titre Haut Rendement : obligation ayant une notation entre BB+ et B- *Titre Investment Grade : obligation émise par un emprunteur ayant une notation entre AAA et BBB- selon l’agence de notation Standard & Poors ou selon notation équivalente par Moody’s ou Fitch Ratings Titre Haut Rendement : obligation ayant une notation entre BB+ et B-







Ainsi si vous deviez résumer ce fonds ?



Au moins trois avantages réunis dans un seul produit de placement









AVERTISSEMENT





LBPAM ISR OBLI MARS 2028 permet de bénéficier d'une combinaison d’actif diversifiés, classés par des agences de notation en fonction de leur solidité financière. Ainsi, le segment plus qualitatif des obligations d’entreprises bien notées, couplé à des obligations à haut rendement permet, de notre point de vue, d’optimiser le couple rendement/risque. Les gérants et analystes de LBPAM évaluent la qualité des émetteurs et leurs capacités à rembourser en prenant en compte leurs risques à la fois financiers et extra-financiers.Cette solution permet néanmoins d’offrir un niveau de risque faible de 2 sur une échelle de 7.LBPAM ISR OBLI MARS 2028 donne accès à des diversifications géographique et sectorielle. L’exposition est internationale avec une prépondérance sur l’Europe et les Etats-Unis.La diversification sectorielle cible particulièrement le secteur financier, celui de la consommation et de l’industrie.Ce fonds à échéance est également un fonds disponible : il va de soi que l’investisseur peut disposer de son épargne à tout moment, valorisé selon les conditions de marchés.Mais pour tirer pleinement partie du potentiel de son investissement, il est conseillé de conserver ses parts jusqu’à son échéance le 31 mars 2028 et bénéficier de la réduction du risque au fur et à mesure de l’approche de la maturité LBPAM ISR OBLI MARS 2028 revient à :Saisir l’opportunité d’un contexte de taux historiquement élevés sur la durée de placement recommandée-Tirer parti du potentiel de votre placement et d’une prise de risque mesurée grâce à une nouvelle source de diversification-Bénéficier du label d’Etat ISRPour plus de détails, je vous invite à consulter la brochure commerciale et le document d'informations clés.Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, ni une recommandation personnalisée en vue de la souscription des OPC de la société de gestion LBP AM. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que tout investissement comporte des inconvénients et des avantages qu'il convient d'apprécier en fonction du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur et que, préalablement à tout investissement, et en vue d'éviter un investissement dans un OPC qui ne correspondrait pas à son profil, l'investisseur doit bien prendre connaissance de la documentation légale de l'OPC.Veuillez vous référer au prospectus et au document d’informations clés de LBPAM ISR OBLI MARS 2028 R - FR001400KGJ6 avant de prendre toute décision finale d’investissement.le FCP n’offre, à aucun moment, de garantie de performance ou de capital et peut donc présenter un risque de perte en capital. Par conséquent il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.il s’agit du risque de baisse des instruments de crédit découlant des variations des spreads de crédit liées à la défaillance ou la dégradation ou l’amélioration de la qualité des émetteurs. Il est mesuré par la sensibilité crédit. En période de hausse des spreads de crédit, la valeur liquidative du FCP pourra baisser de manière significativeil s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt. Il est mesuré par la sensibilité. En période de hausse des taux d’intérêt, la valeur liquidative du FCP pourra baisser de manière significative.le FCP se réserve la possibilité de détenir des titres dont la notation est basse ou inexistante. Ainsi, l’utilisation des titres à caractère spéculatif (dits à haut rendement ou high yield, c’est-à dire des titres présentant un risque de défaut plus élevé et une volatilité plus importante) peut entraîner une baisse significative de la valeur liquidative . L’exposition nette du fonds aux titres à caractère spéculatif pourra atteindre 100% de l’actif net tandis que l’exposition aux titres non notés sera limitée à 50% de l’actif net, compte tenu de son objectif de gestion.le FCP investit notamment dans des titres à caractère spéculatif (dits à haut rendement ou high yield) dont les volumes échangés peuvent ponctuellement se trouver réduits dans certaines conditions de marché. Les fourchettes de cotation peuvent s’en trouver élargies.les stratégies mises en œuvre via les instruments financiers à terme proviennent des anticipations de l’équipe de gestion. Si l’évolution des marchés ne se révèle pas conforme aux stratégies mises en œuvre, cela pourrait entrainer une baisse de la valeur liquidative du FCP.le style de gestion discrétionnaire appliqué au FCP repose sur la sélection des titres de créances et obligataires. Il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants. La performance du FCP peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative du FCP peut en outre avoir une performance négative.le FCP peut avoir recours à des instruments financiers à terme afin de générer une surexposition et ainsi porter l’exposition du FCP au-delà de l’actif net. En fonction du sens des opérations, l’effet de la baisse (en cas d’achat ou d’exposition) ou de la hausse (en cas de vente d’exposition) peut être amplifié et ainsi accroître la baisse de la valeur liquidative du FCP.tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance d'un tel événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de l’exposition du portefeuille, y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité peuvent affecter les sociétés en portefeuille via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus ; 2) des coûts plus élevés ; 3) des pertes ou une dépréciation de la valeur des actifs ; 4) un coût du capital plus élevé ; et 5) des amendes ou risques réglementaires. Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus de gestion du portefeuille afin de prendre en compte les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement.