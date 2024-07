Publié le 08 Juillet 2024





Retrouvez la video de ce webinaire ci-dessous.







« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. » « Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »

Au cours de ce webinaire avec les clients d'EasyBourse, Stéphane Ragusa revient également sur le cours de bourse et ses récentes évolutions, et répond aux questions des clients d'EasyBourse.é pionnière pour concevoir et développer des tests sur des maladies graves comme le cancer du sein ou des maladies cardiovasculaires,A partir de tests sanguins ou salivaires, complétés par des questionnaires, Predilife permet d'établir des profils de risque et de proposer un accompagnement encadré par des médecins (suivi, examen, tests de dépistage, ...).Predilife commercialise ses tests et vise une forte accélération commerciale à partir de 2024. Cette société est cotée en bourse. Stéphane Ragusa, Fondateur et PDG de Predilife, répond aux questions des clients d'EasyBourse et explique le principe de la levée de fonds ouverte jusqu'au 10 juillet : une émission obligataire d'OCEANE proposant un rendement de 8,5% par an.En precision sur cette émission obligataire, il est évoqué une possible réduction sur l’Impôt sur le Revenu. Cette reduction dependra de la situation de chacun. Ce dispositif est précisé sur le site de https://www.predilife.com/ak-2024/ Dans cette video, Stéphane Ragusa évoque également des valorisations et objectifs de cours émis par un cabinet d’analyse. Ce cabinet est InExtenso. Il est rappelé que cette estimation est uniquement émise par InExtenso et n’engage pas EasyBourse, et qu’elle est citée dans cette video à titre d’exemple.