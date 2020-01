Pré-ouverture CAC 40: une pause pour débuter la semaine

publié le 20/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait marquer une pause lundi matin, interrompant un rally d'automne/hiver qui se prolonge depuis maintenant près de quatre mois.Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 1,5 point à 6095 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.

Comme un symbole, le marché parisien s'est adjugé vendredi plus de 1% et a terminé la séance juste au-dessus du seuil des 6100 points, au-delà du corridor des 5980/6060 points dans lequel le CAC semblait enfermé depuis une dizaine de jours.A New York aussi, la séance de vendredi a été ponctuée par une pluie de nouveaux records historiques absolus dans une ambiance qui devient quasi festive, où la chevauchée haussière semble appelée à se poursuivre sous un ciel sans nuage et où toutes les planètes sont alignées.

L'optimisme n'épargne pas l'Europe.'La détente des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que les données économiques chinoises meilleures que prévu devraient doper le sentiment économique en zone euro', assurent ainsi les équipes de Commerzbank.Les marchés bénéficient par ailleurs du début encourageant de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis. Porté par les publications meilleures que prévu - notamment au sein de la sphère bancaire - l'indice S&P 500 affiche d'ores et déjà une progression de près de 2% depuis le 1er janvier.

Des groupes de la trempe d'American Express et Procter & Gamble doivent dévoiler leurs comptes cette semaine.La semaine sera également marquée par la première réunion de la Banque centrale européenne de l'année 2020, qui se tiendra jeudi et ne devrait déboucher sur aucune annonce majeure en termes de politique monétaire.La réunion sera surtout l'occasion pour Christine Lagarde de continuer à prendre ses marques et à affiner sa stratégie.Alors que Wall Street restera fermée aujourd'hui pour cause de 'Martin Luther King, Jr. Day', certains analystes en profitent pour s'interroger sur le niveau de valorisation des marchés boursiers aux Etats-Unis.

'Notre point de vue sur la valorisation des marchés reste négative, souligne ainsi Commerzbank, car son ratio price-to-book (ratio cours/actif net) est désormais de 3.35x, soit 35% au-dessus de sa moyenne à 10 ans'.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.