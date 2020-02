Pré-clôture CAC40: tente de préserver 6.000, W-Street cale, pétrole -1%

publié le 07/02/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris subit quelques prises de bénéfices, un peu plus appuyées depuis la réouverture ce vendredi, après avoir déjà aligné quatre séances dans le vert et engrangé jusqu'à +4% (c'était le score observé à l'ouverture).Depuis la culmination survenue vers 6.

045 vers 10H, le CAC40 s'affaiblit lentement et recule de -0,5% à 6.005Pts (recul équivalent de l'E-Stoxx50 vers 3.785). Le point d'orgue de cette séance a retenti à 14H30 avec les chiffres de l'emploi : le 'NFP' fait état de +225.000 embauches (30% de mieux que le consensus de +175.000) mais le secteur manufacturier a détruit 12.

000 emplois (après -5.000 en décembre).Le taux de chômage se dégrade légèrement à 3,6% (+0,1%) malgré la forte baisse du chômage 'hebdo' publié la veille. Les salaires horaires demeurent sages, à +0,2% (soit +3,1% en rythme annuel).Les chiffres de créations d'emplois de décembre et novembre n'ont été que faiblement revus à la hausse (+2.

000 et +5.000 respectivement), le rythme de créations d'emplois sur la période octobre/janvier s'établit à +210.000, sur 6 mois, la moyenne tombe à +200.000.Wall Street ne salue pas ces chiffres qui sembles 'solides': le Dow Jones lâche -0,6%, le S&P500 et le Nasdaq -0,3% (soit +4,2% hebdo).Les investisseurs surveilleront aussi l'évolution de la propagation du coronavirus, qui semble ralentir depuis quelques jours.

.. mais une épidémie de grippe aviaire assez virulent vient de se déclarer dans le centre de la Chine et 30 millions de personnes viennent d'être mises en quarantaine dans la région de Tianjian (à 150Km de Pékin)Les autorités chinoises ont demandé jeudi aux entreprises basées en dehors de la province du Hubei de reprendre normalement leurs activités, tout en continuant à lutter contre la pandémie.'Si l'épidémie de coronavirus devait être contrôlée d'ici peu, les conséquences pour l'économie de la zone euro devraient rester relativement limitées', estiment les équipes de Capital Economics.

'Toutefois, sachant que la croissance devrait demeurer particulièrement molle, cela pourrait s'avérer suffisant pour faire stagner l'économie de la région au premier trimestre', avertit le bureau de recherche londonien.Sur le front des devises, l'Euro confirme l'enfoncement du support des 1,1000 avec un nouveau plancher annuel inscrit vers 1,0950/$.Le baril de pétrole finit mal la semaine avec une rechute de -1,4% à Londres et -1,5% à New York, vers 50,2$ sur le NYMEX.Du coté des valeurs, Vallourec semble plombé par la tendance négative du pétrole et ferme la marche au sein du SBF-120 avec -7%, de même Technip-FMC est lanterne rouge du CAC avec -4,2%.

Mauvaise journée également pour les constructeurs automobiles avec -3,2% sur Peugeot et -3% sur Renault.Symétriquement, Natixis (+5%) est leader du SBF après avoir annoncé un résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels de 1 370 ME en 2019. En intégrant les éléments exceptionnels (+527 ME net d'impôt en 2019), le résultat net part du groupe publié en 2019 s'établit à 1 897 ME.L'Oréal (+0,6%) a enregistré un résultat net part du groupe hors éléments non récurrents de 4 356 millions d'euros, en croissance de +9,3%. Le Bénéfice net par action, à 7,74 euros est en croissance de +9,3%. Le résultat net part du groupe ressort à 3 750 millions d'euros.

EssilorLuxottica et GrandVision confirment que la Commission Européenne a ouvert une phase II dans le cadre de la procédure d'examen du projet d'acquisition du second par le premier, et se disent confiants dans le fait qu'elle 'sera conclue en temps opportun'.Engie (-0,5%) a annoncé que son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer le renouvellement du mandat d'administrateur d'Isabelle Kocher à l'occasion de la prochaine assemblée générale en mai 2020, ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale.