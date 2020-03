Fermeture CAC40: positif mais ballotté entre annonces G7 et -50Pts FED

publié le 03/03/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,12% à 5.393) a évolué de façon heurtée suite à l'annonce à 16H00 de cette décision (un peu) surprise de la FED d'abaisser -sans attendre son FOMC des 17 et 18 mars- son taux directeur de -50Pts à 1,00/1,25% (la Banque centrale d'Australie avait agi de même tôt ce matin).

La FED a agi comme Donald Trump le préconisait dès ce mardi midi: il réclame déjà que la FED aille plus loin, 1 heure seulement après son coup de sabre sur les taux... alors qu'il ne lui reste plus que 4 munitions de 25Pts de base avant d'atteindre le niveau zéro. Le CAC40 avait bondi jusque vers 5.500Pts en quelques secondes à 16H sur la nouvelle, avant de rechuter vers 5.

370 peu avant la clôture alors que le Dow Jones, initialement en hausse de +1,5% à 27.000 (après un 'gap' à la hausse intraday de +600Pts) repassait dans le rouge dès 16H15 et chutait de -550Pts dans la foulée (et -300 ou -1,2% ce soir).Les indices US sont tous négatifs de -1% ce soir et ne semble pas rassurés par une action sur les taux 15 jours avant son FOMC des 17 et 18 mars : la FED dit suivre avec attention les développements du coronavirus qui peuvent avoir un impact négatif sur la croissance US mais n'a pas confirmé qu'elle avait agi en concertation avec d'autres banques centrales (qui pourraient faire des annonces dans les prochaines heures ou les prochains jours).

Certains commentateurs se demandent si une baisse de taux 'dans l'urgence' -pour la 1ère fois depuis l'automne 2008- ne confirme pas que la situation est en fait déjà critique pour de nombreuses entreprises (la FED aurait peut-être dû commencer par rassurer les détenteurs de dette 'corportate' avant de baisser son 'repo' de 50Pts).Deux heures auparavant, les marchés avaient été déçus par le communiqué des membres du 'G7' qui 's'engagent à utiliser tous les instruments appropriés pour soutenir la croissance' mais sans donner aucune précision sur les actions envisagées à court terme en cas de risque de récession.Maintenant, les opérateurs savent à quoi s'en tenir, et la BCE pourrait à son tour prendre une initiative de soutien monétaire qui viendrait conforter le rebond des marchés.

Rappelons que le Dow Jones s'est envolé de plus de 5% hier, soit sa plus forte progression en pourcentage en depuis mars 2009, et son gain de 1.300 points en une journée est le plus spectaculaire de l'histoire. Le S&P 500 a lui flambé de 4,6%, effaçant en une séance près de 40% des pertes qui avaient été accumulées depuis le 19 février: à la lumière de l'initiative de la FED, ceux qui avaient 'payé' la veille avaient eu du flair... tellement de flair qu'ils vendent la nouvelle ce mardi.Du côté des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,2% en février 2020, en baisse par rapport à un taux de 1,4% observé en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février (2,2%), suivie des services (1,6%), des biens industriels hors énergie (0,5%) et de l'énergie (-0,3%).

Le gros mouvement de marché consécutif à l'annonce de la FED, c'est la rechute de -0,6% du Dollar vers 1,1200 face à l'Euro... mais le Dollar se reprend ce soir et ne perd plus que 0,3% vers 1,1135/E.Le baril de WTI tutoie les 48$ (une résistance se dessine vers 50$) et il ne réagit pas sur les -50Pts de la FED (étrange indifférence...).Dans l'actualité des valeurs, Airbus reprend près de +5%, Safran +4,1%, en revanche, Renault a inscrit un nouveau plancher historique vers 24,77E peu avant la clôture.le producteur d'électricité Albioma publie au titre de l'année 2019 un résultat net part du groupe stable à 44,1 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 12% à 182,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 18% à 505,7 millions.Le groupe immobilier Altarea publie un ANR EPRA de 178,7 euros par action à fin décembre 2019, en progression de 4,8%, performance qui 'provient à la fois du FFO généré et de la forte création de valeur sur les commerces (+121 millions d'euros)'.

Interparfums publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 7,4% à 50,6 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 0,6 point à 15,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 484,3 millions.Spie annonce que sa filiale Spie Belgium a remporté de nouveaux contrats dans la sécurité urbaine en Wallonie, avec l'installation et la maintenance de caméras de vidéosurveillance pour les deux zones de police de Vesdre et des Fagnes.