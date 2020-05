Pré-ouverture CAC40: attendu dans le vert à l'ouverture

publié le 25/05/2020

(CercleFinance.com) - Après avoir terminé vendredi sous juste sous son équilibre à 4444,6 points, les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture en hausse d'environ 0,5% vers 4486 points pour l'indice parisien, dans l'attente de nombreuses données cette semaine.

'Les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine devraient être encore une source d'inquiétude durant cette semaine écourtée sur les marchés américains', prévient toutefois Aurel BGC, rappelant que ce lundi est férié aux Etats-Unis et au Royaume Uni.Aucune donnée n'est prévue outre-Atlantique en ce Memorial Day, mais les prochains jours verront paraitre notamment une nouvelle estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages pour avril.

En France, sont attendues l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee mardi, ainsi que les données détaillées du PIB au premier trimestre, l'estimation provisoire de l'inflation du mois de mai et les dépenses des ménages pour avril vendredi.Ailleurs en Europe, les opérateurs prendront connaissance cette semaine de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, puis des indices du sentiment économique et de l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro.Sur le front des valeurs, Sanofi annonce les résultats positifs de la partie A de l'essai pivot de phase III évaluant Dupixent dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus.

Getlink indique que les dispositions de quarantaine des voyageurs arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin annoncées par le gouvernement, ne modifient pas son plan de transport de marchandises et de passagers. Rubis indique avoir constaté qu'à l'issue de la souscription, 515 salariés, soit 52,82% des salariés éligibles, ont ainsi souscrit à son augmentation de capital, à hauteur d'un peu plus de 3,85 millions d'euros.