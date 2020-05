Mi-séance CAC40: retour au contact de 4700 en mode 'FOMO', banques +7%

publié le 27/05/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 poursuit le rallye amorcé lundi et engrange +2,3% supplémentaires vers 4.712, soit pratiquement +6% en 3 séances, au prétexte d'un plan de relance européen (de 500Mds par emprunt et 'dotations') dont l'essentiel était déjà connu depuis le lundi 18: 250MdsE pourraient s'y rajouter.

.. mais ce 'plan' est encore loin d'être adopté vu l'opposition des Pays Bas et de la Finlande.Les négociations risquent d'être longues même si personne ne conteste la nécessité d'un fort soutien... le problème étant que les pays du nord ne veulent toujours pas payer pour ceux du Sud.Mais il est inutile d'argumenter puisque le mot d'ordre est que les marchés doivent monter, comme c'est souvent le cas en fin de mois calendaire depuis au moins 3 ans (2017).

La violence des démarrages à la hausse fait bien d'avantage penser à du 'FOMO' qu'à des investissements raisonnés: s'il y a bien de réelles motivations concrètes pour Renault (+18%), Elior gagne +25%, Ipsos ou Klépierre à peu près autant dans le même intervalle de 48H, sans 'info' particulière, autre que l'espoir d'un lent retour à une forme de 'normalité'.Plus globalement, 'De nombreux indices mondiaux ont cassé des niveaux de résistances importants durant la séance d'hier, à l'image du Dax et du CAC en Europe ou du S&P500 et du Dow aux Etats-Unis', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

'En effet, la poursuite de la réouverture des économies et de nouvelles avancées sur le vaccin, permettent aux investisseurs d'oublier les risques liés au virus ou ceux concernant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine', explique-t-il.A noter qu'à 3.065Pts, l'Eurostoxx50 est à 50% de retracement de sa baisse, qu'à 3.000Pts, le S&P500 a repris +62% du terrain perd depuis ses sommets et que le Nasdaq-100 point à 2,5% de son record absolu en préouverture... ce sont là aussi des résistance majeures.Pour l'heure, l'Insee a fait part ce matin d'un indice du climat des affaires en France se redressant de six points à 59 au mois de mai sur fond de déconfinement, mais d'un indice de confiance des ménages à nouveau en baisse de deux points à 93.

Sur le front des valeurs, les bancaires affichent une hausse rugissante de +10% en 48H, dont +7% ce mercredi (avec BNP-Paribas à +10%).Sanofi annonce avoir accepté de vendre 11,8 millions d'actions Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action, ainsi que de vendre à Regeneron 9,8 millions de ses actions pour cinq milliards de dollars.Saint-Gobain, via sa filiale Schenker-Winkler Holding, a indiqué mardi soir avoir entamé la cession de l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2 millions d'actions représentant 10,75% du capital.Elior Group (+13%) publie un résultat net part du groupe de -17 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre l'équilibre de l'an dernier, et une marge d'Ebita ajusté de 2,1% contre 4,7% au premier semestre 2018-19.

La Compagnie des Alpes (+4%) publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net part du groupe en baisse de 26,2% à 47,7 millions d'euros et une marge d'Excédent Brut Opérationnel (EBO) hors IFRS 16 en retrait de 300 points de base à 30,2%.Renault (+18% à 22,6E)), Nissan Motor et Mitsubishi Motors Corporation, présentent plusieurs orientations stratégiques, dans le cadre d'un nouveau business model de coopération visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises. Les synergies augmenteront afin de maximiser le partage des coûts fixes. Près de 50 % des modèles de l'Alliance seront développés et produits sous le système ' leader-follower ' d'ici à 2025.La direction de Renault présentera demain son plan de restructuration. Selon le Figaro, le groupe devrait annoncer un plan de surpressions de 5 000 postes d'ici à 2024.

Ces 5 000 suppressions de postes en France représentent moins de 3% de l'effectif mondial.Ce plan de réduction d'effectifs privilégiera le non-remplacement de salariés partant en retraite précise le Figaro. Le groupe va éviter de recourir à un plan de départs volontaires.