Ouverture CAC 40: en baisse mais préserve les 5000 pts avant la BCE

publié le 04/06/2020

(CercleFinance.com) - Les 5.000 points sont encore là, mais comme attendu, la Bourse de Paris ouvre cette journée sur un mode plus prudent, dans l'attente des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait dévoiler dans la journée de nouvelles mesures de soutien à l'activité.

Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -0,3%. Il s'affiche à 5.005 points.'Tous les indicateurs techniques sont au vert, y compris les volumes qui reviennent avec plus de 5.30 milliards d'euros échangés hier. L'euphorie semble toujours porter l'indice CAC 40 avec un gain de 650 points en 9 séances, sans aucun retracement, mais surtout avec 7 'gaps' d'ouverture sur les 8 dernières séances, une évolution totalement inédite pour l'indice français', analysent ce matin les équipes de Kiplink.

Depuis quelques séances, les acheteurs semblent galvanisés par les rumeurs d'un renforcement du programme d'achat d'urgence pandémique (PEPP) mis en place par la BCE au moment de la propagation du coronavirus.'Les attentes des marchés ont considérablement augmenté au cours des dix derniers jours, de sorte qu'il pourrait s'agir d'un événement de banque centrale 'buy the rumour sell the facts' (achetez la rumeur, vendez la nouvelle, NDLR)', estime François Rimeu, stratégiste chez La Française AM.La séance devrait s'animer à 13h45 avec l'annonce des décisions monétaires de la banque centrale, suivie 45 minutes plus tard de la traditionnelle conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde.

Les investisseurs prendront aussi connaissance, cet après-midi, des inscriptions au chômage et de la balance commerciale, le tout concernant les États-Unis.Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que, compte tenu des rumeurs ayant circulé récemment sur le marché, LVMH confirme, à la suite d'une réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue le 2 juin, 'ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché'.Le groupe Seb annonce que son véhicule d'investissement Seb Alliance a pris une participation minoritaire dans la société Castalie, qui conçoit et propose des fontaines à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants.Danone annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 800 millions d'euros, avec une maturité de neuf ans et assortie d'un coupon de 0,395%, suite à une précédente émission le 11 mars dernier pour un même montant.

