Ouverture CAC 40: la Bourse de Paris en légère hausse avant la Fed

publié le 10/06/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris démarre cette séance en légère hausse, dans l'attente du verdict de la Fed, qui devrait maintenir dans la soirée le cap de sa politique ultra-généreuse.Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%, pour s'afficher à 5.

115 points.'Les vendeurs semblent revenir sur le marché. Un retour sur le support à 4.967 points est probable dans les jours à venir', avertissent les équipes de Kiplink ce matin.'Les places boursières mondiales sont visiblement décidées à marquer une pause après le rebond puissant et quasi-continu entamé au mois de mars', commentent pour leur part les équipes de Danske Bank.

Les investisseurs semblent effectivement retenir leur souffle avant le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui paraîtra après la clôture des marchés européens et qui sera suivi d'une conférence de presse de Jerome Powell, le président de l'institution.En attendant, du côté des statistiques, en avril 2020, la production française chute de nouveau lourdement dans l'industrie manufacturière (−21,9% après −18,3% en mars), comme dans l'ensemble de l'industrie (−20,1% après −16,2% en mars), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

L'institut de statistiques ajoute que par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production baisse ainsi de 36,2% dans l'industrie manufacturière et de 33,1% dans l'ensemble de l'industrie.Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que le titre SII gagne près de 2% ce matin après l'annonce de ses résultats annuels. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 mars 2020 s'établit à 676,3 ME, en croissance de 7,1% par rapport à fin mars 2019. La croissance organique ressort à 7,3%. Le groupe affiche un résultat opérationnel d'activité de 44,16 ME.

La marge opérationnelle d'activité s'établit à 6,53%. Le résultat net ressort à 26,41 ME, soit une marge nette de 3,90%.Capgemini fait part ce mercredi d'un partenariat mondial avec Coursera pour 'offrir à ses collaborateurs à travers le groupe un accès à plus de 4.000 cours dispensés par les meilleures universités à travers le monde'.Accor gagne 1,3% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 33,5 euros.Copyright (c) 2020 CercleFinance.

