Ouverture CAC40: profite d'un rebond après la chute de 4,7%

publié le 12/06/2020

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un lourd décrochage de 4,7% à 4815,6 points pour le CAC40, l'indice parisien profite d'un rebond de 1,3% vers 4880 points en début de séance.'Les prix des actions américaines ont plongé de 7% hier, alors que les investisseurs s'inquiétaient à propos des perspectives économiques sombres de la Fed et d'une seconde vague d'infections', rappelle-t-on chez Commerzbank.

Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs ont pris connaissance de l'inflation en France pour mai. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% sur un mois, après une stabilité le mois précédent, d'après l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix sont stables, après −0,1% en avril.Sur un an, ils augmentent de 0,4%, après +0,3% le mois précédent, avec une accélération des prix des services et du tabac, en partie compensée par une accentuation de la baisse de l'énergie et des produits manufacturés et un ralentissement des produits alimentaires.

On attend désormais la production industrielle de la zone euro pour le mois d'avril dans la matinée. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les prix à l'importation et à l'exportation au titre du mois dernier, ainsi qu'une estimation préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.Dans l'actualité des valeurs, à l'issue de sa révision trimestrielle, le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris a décidé l'inclusion de Teleperformance comme nouvelle composante du CAC40, prenant la place de Sodexo, à compter du 22 juin.Concernant le SBF120, l'autre indice majeur de la Bourse de Paris, les titres Albioma, Neoen et Robertet feront leur entrée, en lieu et place d'Europcar Mobility, Quadient et Verallia, décision qui prendra aussi effet dans dix jours.

Par ailleurs, Interparfums a fait part d'un accord de licence parfums, mondial et exclusif, avec la maison de vêtements d'hiver italienne Moncler, jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de cinq ans.