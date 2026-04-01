Mi-séance Donald Trump plombe à nouveau les Bourses avant le week-end de Pâques

publié le 02/04/2026

(Zonebourse.com) - En cette dernière séance d'une semaine écourtée pour cause de week-end pascal, la Bourse de Paris affiche un lourd recul en milieu de journée, sur fond d'inquiétudes géopolitiques ravivées par l'allocution télévisée de Donald Trump.Un peu avant 12h00, le CAC 40 essuie une chute de l'ordre de 0,9%, vers 7 910 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 50 abandonne 1,6%, que le FTSE Londres ne cède que 0,2%, et que le DAX Francfort lâche 1,8%.

Outre-Atlantique, le S&P 500 a terminé mercredi sur un gain de 0,7%, le Dow Jones a pris 0,5% et le Nasdaq 100 a gagné 1,2%, mais à ce stade, les futures sur le S&P 500 (-1,1%) et le Nasdaq 100 (-1,4%) augurent d'un net retournement ce jeudi.Des propos préoccupants de Donald Trump sur l'Iran...Ce regain de prudence est alimenté par Donald Trump, qui a averti cette nuit que l'Iran serait encore frappé "extrêmement durement" pendant deux à trois semaines, tout en estimant que ses objectifs militaires étaient presque "atteints".

Selon Jefferies, le discours du président américain constitue un facteur baissier à court terme pour les actifs à risque, en écartant une porte de sortie diplomatique clairement définie et en faisant planer la menace de nouvelles frappes."L'incertitude entourant le calendrier de sécurisation du détroit d'Ormuz, couplée à la pression exercée sur les alliés régionaux pour protéger les routes maritimes, est de nature à renforcer la volatilité", prévient ainsi le broker américain....font grimper le pétrole bien au-dessus des 100 USD.

..Le regain d'inquiétude après les propos du milliardaire new-yorkais se retrouve d'ailleurs sur les cours du pétrole : le Brent rebondit de 8,5% à 108,8 USD et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 8,7% à 107,2 USD."Nous continuons à diversifier et à couvrir nos portefeuilles contre le risque que les prix de l'énergie restent élevés plus longtemps", affirme d'ailleurs Mark Haefele, directeur des investissements, chez UBS Global Wealth Management.Dans sa note de ce matin, le professionnel de la gestion de fortune déclare toutefois "rester positionné pour un potentiel de hausse à moyen terme des actions mondiales", conservant l'espoir d'une possible fin de la guerre au Moyen-Orient.

...ce qui profite aux majors pétrolièresDans l'actualité des valeurs, TotalEnergies grimpe de 2,9% après la volte-face nocturne de Donald Trump qui ravive les tensions au Moyen-Orient, entraînant aussi d'autres majors pétrolières européennes comme bp ( 4,2%) et Eni ( 3,8%).À l'inverse, la flambée des cours de l'or noir, et donc du kérosène, impacte lourdement les titres de certains grands acteurs du transport aérien, à l'image d'Air France-KLM (-3,4%) et de Lufthansa (-4%).Ces deux derniers titres pâtissent aussi de recommandations défavorables de Morgan Stanley qui, invoquant des perspectives de coûts durablement élevés, abaisse ses objectifs de cours sur le Franco-néerlandais comme sur l'Allemand.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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