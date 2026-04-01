Ouverture Les marchés se réveillent avec la gueule de bois

publié le 02/04/2026

(Zonebourse.com) - Nuit difficile pour les investisseurs. Hier, les principaux indices européens avaient clos la séance avec des gains substantiels ( 1,7% pour Londres, 2,1% à Paris, 2,6% à Francfort), portés par la "promesse" de Trump d'une fin rapide du conflit au Moyen-Orient.

Sauf que le Républicain a tenu un discours particulièrement belliqueux dans la nuit. Conséquence : une violente remontée des cours de l'or noir ( 7%) et des indices qui plongent dans le rouge en Europe.Finalement, rien ne change : Donald Trump fait toujours la pluie et le beau temps sur les marchés et les cours évoluent toujours au gré des tweets, des déclarations improvisées ou des saillies rageuses du Républicain.

Ainsi, le chemin qui, hier encore, semblait s'esquisser vers la paix a disparu dans la nuit, en même temps que Donald Trump s'exprimait en prime-time dans un discours sidérant mêlant autosatisfaction, mépris du droit international et menaces claires de renvoyer l'Iran "à l'âge de pierre".La réaction des marchés est brutale : ce matin le Brent et le WTI s'apprécient de plus de 7%, à 108 et 107 USD respectivement, tandis que le VIX (indice de la peur) grimpe de 8,4%, à 26,6 points.

En Europe, les principaux indices repartent à la baisse : Londres recule de 0,2%, Paris cède 0,9% devant Francfort (-1,5%).L'aérien bât de l'aile, les pétrolières en vertLe secteur aérien qui avait retrouvé un peu d'air hier décroche à nouveau : -4,6% pour Wizz Air, -3,6% pour Lufthansa (Morgan Stanley rétrograde d'ailleurs à pondération de marché et rabote l'objectif de la compagnie de 9,40 EUR à 7,50 EUR), -3,5% pour Finnair, -2,1% pour Rolls-Royce et Airbus, -2,3% pour easyJet.

Air France-KLM recule aussi de 3,4%, aussi pénalisée par une note de Morgan Stanley (objectif réduit de 11,70 EUR à 9,60 EUR).En revanche, les compagnies pétrolières sont en première ligne pour profiter du rebond de l'or noir : Eni et TotalEnergies signent même les meilleures performances de l'indice Euro Stoxx 50, à respectivement 3,8% et 2,4%.TotalEnergies est aussi soutenue par deux analyses positives de brokers : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 75 à 86 EUR, tandis que Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 75 EUR à 90 EUR.

Ce matin, UBS évalue le déficit en pétrole sur le marché à quelque 12 millions de barils par jour, ramené à environ 9 Mb/j après recours aux réserves stratégiques. Les stocks mondiaux pourraient tomber sous leur moyenne de 5 ans d'ici fin avril. L'analyste rapporte que faute d'amélioration rapide, les prix du pétrole pourraient dépasser 150 dollars le baril à court terme, soutenus par des risques géopolitiques toujours élevés.Le reste de l'actualité des sociétés Dans le reste de l'actualité des sociétés, Hermès a annoncé jeudi l'ouverture d'une quatrième boutique à Pékin, signe que la maison de luxe française continue de parier sur le marché chinois malgré une conjoncture difficile à l'heure actuelle.

Air France-KLM a annoncé avoir soumis une offre non engageante pour l'acquisition d'une participation minoritaire dans TAP Air Portugal.TotalEnergies et Masdar vont créer une coentreprise à parts égales, valorisée 2,2 MdsUSD. Elle regroupera leurs activités renouvelables terrestres dans neuf pays asiatiques, afin de capter la forte croissance de la demande d'électricité dans la région.Aperam indique avoir acquis le groupe Magnetec, un producteur de composants magnétiques mous nanocristallins qui faisait l'objet d'une procédure préliminaire de faillite, une acquisition dont les termes financiers ne sont pas précisés.Des statistiques attendues outre-AtlantiquePris dans le brouillard géopolitique, les investisseurs pourront se rassurer avec des statistiques bien tangibles cet après-midi aux Etats-Unis.

A 14h30, sont attendus les chiffres de la balance commerciale américaine ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.