Pré-clôture CAC40: alourdissement général, W-Street +inquiet du Covid-19

publié le 24/06/2020

(CercleFinance.com) - Les pertes se creusent à la Bourse de Paris (-2% à 4.917) alors que Wall Street décroche plus sévèrement que prévu.Les premières minutes de cotations étaient encourageantes à New York, avec un Nasdaq positif qui tentait d'aligner une 9ème séance de hausse.

.. mais très vite, les prises de profit se sont accélérées et le Dow Jones est passé de -0,5% à -1,5% en moins d'une heure.La forte augmentation des cas de contamination au Covid-19 commencent à inquiéter (pourtant, le rebond de la pandémie est sensible depuis 10 jours), de même que le risque de dégradation des relations commerciales avec l'Europe.

L'administration Trump envisage d'imposer pour 3,1Mds$ de sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens (l'Allemagne est la première visée, ainsi que la France et l'Italie).En Europe, les nouvelles semblaient plutôt bonne ce matin indice avec l'indice IFO allemand (climat des affaires) qui rebondit de 79,7 en mai vers 86,2 ce mois-ci et un moral des chefs d'entreprises en France qui s'améliore (il se redresse très nettement en juin, de 60 vers 78, selon l'indicateur synthétique de l'Insee qui affiche sa plus forte remontée depuis 1980).

L'Euro-Stoxx50 lâche -2,1% vers 3.230 dans le sillage de la bourse de Bruxelles qui dévisse de près de -3%.Les indices US lâchent -1,4%, à l'image du S&P500 qui tente de battre son record de hausse sur un trimestre qui remontait à 1975.Le Nasdaq lâche -0,9% après avoir aligé 8 séances de hausse consécutive (l'indice gagne +30% au 2ème trimestre, sa meilleure performance depuis fin 1999).Le Dollar profite d'un retour de la nervosité et prend +0,4% à 1,1265/E.L'Or confirme le franchissement des 1.760$ survenu la veille mais ne parvient pas à accélérer et s'effrite de -0,3 vers 1.

767$.Dans l'actualité des valeurs, seul l'Oreal surnage avec +0,1% tandis que les vedettes de la veille inversent la vapeur (banques, secteur aérien avec Safran à -4,5%, Airbus à -4,3%).On retiendra qu'à l'occasion de sa journée analystes 2020 'entièrement globale et numérique', Atos affiche ses objectifs financiers à moyen terme, dont une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre +5% et +7%. Le groupe de services informatiques vise aussi, toujours à moyen terme, un taux de marge opérationnelle de 11 à 12% du chiffre d'affaires, et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.

Atos annonce également avoir signé un accord en vue d'acquérir Paladion, un fournisseur de services de sécurité gérés basé aux États-Unis, comptant plus de 400 clients dans 12 pays, afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde.Le groupe Michelin (-3%) annonce ce mercredi la création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE) au sein de son Conseil de Surveillance.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.