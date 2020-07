Ouverture CAC 40: la Bourse de Paris recule, le climat s'assombrit

publié le 17/07/2020

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris évolue dans le rouge ce matin, , dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques et dans un climat de marché assombri par la tendance à la hausse du nombre d'infections dues au coronavirus.Ainsi, le CAC 40 recule de -0,7%, pour s'afficher à 5.

050 points.Rappelons que les marchés d'actions américains ont fini en baisse jeudi, les investisseurs s'inquiétant notamment des perspectives de redressement de l'économie mondiale après une statistique chinoise en demi-teinte.'Les actifs à risque ont connu une séance difficile hier, reconnaissent les équipes de Danske Bank.

L'envolée du nombre de cas de Covid-19 - avec notamment des chiffres de décès record en Floride et au Texas - a plombé le moral du marché.'Du côté des statistiques du jour, en juin, un mois au cours duquel des nombreuses mesures de confinement ont été progressivement levées, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3%, contre 0,1% en mai, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 0,8% en juin, contre 0,6% en mai. Les taux les plus faibles ont été observés à Chypre, en Grèce et en Estonie et les plus élevés en Pologne, en Tchéquie et en Hongrie.Dans l'actualité des valeurs, Vinci Airports affiche 2,4 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports de son réseau au deuxième trimestre 2020, en recul de 96,4% en comparaison annuelle, conséquence des restrictions de déplacement imposées face à la pandémie de Covid-19.

Groupe Open annonce au titre du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 5,4% à 147,9 millions d'euros, décroissance due principalement à la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne avec la crise sanitaire.Pernod Ricard annonce sa collaboration avec la marque de mescal super premium Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain, produit de façon artisanale et en petites quantités dans le respect des traditions locales.