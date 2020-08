Pré-clôture CAC40: accroît encore son handicap par rapport au S&P500

publié le 31/08/2020

(CercleFinance.com) - L'inversion de polarité sur le marché parisien (-0,4% à 4.984 désormais contre +1,4% ce matin) et l'Euro-Stoxx50 (-0,6%) suscite une certaine incrédulité car dans le même temps, et conformément aux anticipations, le Nasdaq inscrit un 16ème record mensuel en 21 séances à 11.

754Pts et S&P500 inscrit également un 16ème record absolu à 3.510.Le Dow Jones déçoit en effet avec -0,4%, mais en c'est partie dû à l'impact technique d'un changement de composition, avec l'inclusion de 3 titres ayant fortement grimpé en amont et qui corrigent sur le fait accompli.Le Dow Jones réalise néanmoins son meilleur mois d'août (+8%) depuis 1984.

Il semblerait que les actions cotées en zone Euro subissent un nouvel 'arbitrage' au profit des actions US : les gérants US se font du 'cash' pour doper les cours à Wall Street et délivrer les records attendus. Le Nasdaq est une fois de plus soutenu par la division par 4 du nominal d'Apple (+3% à 128$) et par 5 de Tesla (+3,5%)... et valide son meilleur moins d'août depuis sa création, avec +12,5%.

Le S&P500 réalise également son meilleur mois d'août depuis 1984.Pour justifier cet appétit pour le risque inextinguible, les opérateurs citent également un indicateur précurseur d'activité jugé encourageant en Chine (ISM des 'services' en hausse marginale de 0,1Pt)... oubliant complètement la publication d'un autre baromètre (directeurs d'achats manufacturiers) qui était franchement décevant avec -1Pt à 54,2(toujours le principe du verre à moitié plein).

'L'optimisme des marchés provient également en partie de l'annonce, jeudi par la Fed, d'un nouveau cadre monétaire qui devrait permettre de laisser filer l'inflation, et donc de soutenir les actifs risqués', explique-t-on chez Danske Bank.Du côté des statistiques à venir, les indicateurs PMI et ISM définitifs de l'industrie manufacturière et du secteur des services en zone euro et aux Etats-Unis tomberont dans les jours qui viennent. En Europe, la semaine sera par ailleurs animée par la publication de chiffres macroéconomiques ayant trait à l'inflation, au chômage et à la consommation.

Aux États-Unis, c'est le rapport mensuel de l'emploi qui interviendra, vendredi, en véritable point d'orgue de la semaine.Dans l'actualité des valeurs, Veolia (+7,5%) annonce avoir remis ce jour à Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient, suite à l'annonce d'Engie, le 31 juillet, du lancement d'une revue stratégique incluant sa participation dans Suez.Cette offre au prix de 15,50 euros par action (soit une prime de 50% sur le cours de clôture du 30 juillet), réalisable immédiatement, est valable jusqu'au 30 septembre. Approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Veolia, elle serait payée en numéraire.

Cette opération réveille soudain le secteur des 'utilities' et Engie s'adjuge +6,5%.Renault suit à distance en 3ème position avec +0,9% seulement : un nouvel exemple de polarisation des marchés.Florence Parly, Ministre des Armées, a annoncé hier sur Europe 1 que le gouvernement était en discussion avec la direction de Dassault Aviation pour un éventuel ajustement du calendrier pour la commande de 30 avions Rafale supplémentaires.Solocal (-3,5%) annonce qu'Éric Boustouller quittera sa direction générale le 4 octobre, décision dans la continuité des discussions menées avec les créanciers dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière et de la recomposition de l'actionnariat.

