Fermeture CAC40: gagne +8,5% sur la semaine et +19 depuis le 30/10

publié le 13/11/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,33%) n'a pas profité de l'accélération à la hausse de Wall Street vers 17H30 pour accrocher les 5.400 et en termine à 5.380.Paris surperforme l'Euro-Stox50 (+0,1% à 3.432), ralenti par le DAX30 avec seulement +0,2% et l'AEX avec -0,55%).

Le CAC40 engrange +8,5% pour la seconde semaine consécutive, ce qui est une première cette année, et un gain de +19% depuis le 30/10, ce qui est un record long terme en 10 séances.Jamais les 10 premières séances d'un mois de novembre n'avaient donné lieu à une hausse de 20% (avec un CAC à 5.

450) et jamais les marchés n'avaient gagné plus de 10% suite à une séquence électorale depuis 1932 (et à l'époque, le résultat n'avait souffert d'aucune ambiguïté... et il n'y avait pas de reconfinement à l'horizon).New York avait semblé s'inquiéter de la 3ème vague de Covid-19 aux états Unis et en Europe la veille (-1%) mais ces soucis se volatilisent 24H plus tard (le S&P500 gagne +0,9%, le Dow Jones +1%).

Pourtant la reprise économique paraissait déjà bien fragile avant les élections américains, au résultat éloigné des anticipations: de ce point de vue, les +10% de Wall Street et les +20% de Paris apparaissent quasi miraculeux.Les indices US reprennent leur marche en avant à la veille du weekend, malgré le net recul du moral des consommateurs américains selon l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui chute à 77,0 en estimation préliminaire, contre 81,8 en données définitives pour le mois d'octobre.

Lori Lightfoot, la maire de Chicago, a publié un décret municipal interdisant aux habitants de recevoir des convives à leurs domiciles pour Thanksgiving.Ce décret s'avère bien plus restrictif que celui passé la veille par le gouverneur de l'état de l'Illinois, qui se bornait à 'recommander' aux habitants de rester chez eux' le plus possible dans les trois prochaines semaines'.Wall Street commence donc à se demander de quelles restrictions d'accès pourraient être frappés les centres commerciaux américains lors de la journée de 'Black Friday', si décisive pour le commerce de détail aux Etats-Unis.

En ce qui concerne le résultat -provisoire- de l'élection américaine, la Chine a mis 10 jours pour saluer la victoire de Joe Biden, ce qui semble signifier que les chances d'inversion des résultats dans les états clés du Michigan, Georgie, Pennsylvanie sont jugées nulles.En Europe, une série de statistiques économiques ont animé la matinée, dont l'estimation 'rapide' de la croissance de la zone euro au 3ème trimestre.Les données préliminaires avaient montré un spectaculaire rebond de l'activité sur la période allant de juillet à septembre (+12,7%), renversant en large partie mais pas en totalité les chutes du 1er trimestre (-3,7%) et du deuxième trimestre (-11,8%).

Au cours du troisième trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 12,6% dans la zone euro et de 11,6% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat.Rappel: au deuxième trimestre 2020, le PIB avait plongé de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE.La zone euro a par ailleurs dégagé un excédent commercial de 24 milliards d'euros en septembre, contre 21 milliards le mois précédent, les exportations (+4,1%) ayant augmenté plus vite que les importations (+2,7%), selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.Pour l'ensemble de l'Union européenne, le surplus commercial est passé de 19,3 milliards d'euros en août à 23 milliards en septembre, avec des progressions de 4,8% des exportations et de 2,7% des importations d'un mois sur l'autre.

A Paris, Renault finit solide leader avec +5,8%, devant Engie avec +5%, après la publication d'un résultat opérationnel courant (ROC) de 2,8 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, en baisse de 24,3% en organique par rapport à la même période en 2019.EDF affiche un chiffre d'affaires de 48,8 milliards d'euros à fin septembre 2020, en baisse organique de 4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 mais quasi stable hors effets de la crise sanitaire (évalué à deux milliards d'euros). Le groupe confirme ses objectifs annuels, dont un EBITDA pour 2020 compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros.