Fermeture CAC40: une séance pour rien mais occulte repli du $ à 1,210E

publié le 02/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris clôture à l'équilibre et en hausse symbolique de 0,02%, contre un repli de -0,5% vers 5.550 en début d'après-midi.L'Euro-Stoxx50 marque également le pas (-0,1% à 3.521) alors que Wall Street se montre plus résilient que prévu avec +0,05% pour le Dow Jones (attendu en repli de -0,5%) puis +0,1% pour le S&P500 et le Nasdaq qui restent donc en territoire record.

Wall Street digère donc sans aigreur la déception causée par les chiffres de l'emploi dans le secteur privé selon le cabinet ADP : +307.000 emplois aux des Etats-Unis en novembre, un score nettement inférieur aux attentes des analystes (prévision médiane de 410.000 mais certains espéraient +550.000), et en nette baisse par rapport aux 404.000 créations d'octobre (chiffre révisé d'une estimation initiale de 365.

000).C'est un petit avertissement à 48H de la publication du rapport mensuel du Département du Travail (NFP), toujours très suivi par les marchés.Bonne surprise en revanche en Europe, le taux de chômage de la zone euro recule de -0,1% vers 8,4%, en octobre 2020, et celui de l'UE était stable à 7,6%, selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.Ce dernier estime qu'en octobre, 16,236 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 13,825 millions dans la zone euro.

Par rapport à septembre, le nombre de chômeurs a diminué de 91.000 dans l'UE et de 86.000 dans la zone euro.Du côté des devises, le Dollar (-0,2%) confirme son passage sous les 1,200/E et inscrit un nouveau plus bas depuis mai 2018, vers 1,2100/E (soit -1,5% en un peu plus de 24H): une tendance haussière vieille de 9 ans semble avoir expiré.D'un point de vue fondamental, le scénario macroéconomique milite toutefois en faveur d'un rattrapage plus marqué des valeurs européennes, qui devraient profiter de la perspective de prochains déconfinements.

Les valeurs cycliques les plus exposées à la reprise des secteurs de la construction, de la chimie et de l'automobile devraient en particulier bénéficier de l'effet de report des décisions d'achat des agents économiques.A Paris, ST-Micro (-2,6%) et Teleperformance puis St Gobain (-2,1%) ferment la marche au sein du CAC40; Iliad domine le SBF-120 avec +3,5%, à parité avec TechnipSogeclair annonce être en négociation avancée et exclusive pour l'entrée de Dassault Systèmes au capital d'A.V.Simulation, filiale commune de Renault et d'Oktal (tête de la division simulation de Sogeclair), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile.

Alstom et Bombardier annoncent que toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de la vente de Bombardier Transport à Alstom ont été obtenues. Alstom et Bombardier prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021.Interparfums (+3,5%) indique anticiper désormais un chiffre d'affaires supérieur à 340 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle d'environ 7 à 8% sur l'ensemble de l'exercice 2020, dépassant ainsi ses dernières estimations.