Ouverture CAC40: en repli avant plusieurs rendez-vous en Europe

publié le 07/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en repli lundi matin, alors que l'Europe devrait de nouveau revenir au centre de l'attention des investisseurs dans le courant de la semaine. L'indice CAC 40 recule de 0,8% à 5562 points.Stimulé par les résultats de l'élection présidentielle américaine, par les nouvelles encourageantes concernant les vaccins et les records historiques atteints à Wall Street, le marché parisien s'est adjugé plus de 12,5% au cours du mois écoulé pour se hisser au-dessus du seuil des 5600 points.

Après ce quart d'heure américain, c'est l'Europe qui devrait se situer au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochaines séances, qui s'annoncent riches en rendez-vous sur le Vieux Continent.Les discussions autour du Brexit viennent notamment d'entrer dans leur dernière phase et les opérateurs espèrent un dénouement de dernière minute avant l'ultimatum fixé pour la fin d'année.'L'échéance du 31 décembre approchant, nous devrions bientôt savoir si les deux parties sont enfin parvenues à une entente, si elles se trouvent dans l'impasse ou encore si les négociations ont suffisamment traîné pour que Londres et Bruxelles s'autorisent mutuellement à enfreindre les règles et à prolonger le processus', explique William Davies, chez Columbia Threadneedle Investments.

'Le plus probable est qu'une sorte d'accord soit trouvé, même avec des aspects devant être réglés ultérieurement', assure le gérant.Le conseil européen de jeudi et vendredi pourrait permettra aux chefs d'Etats et de gouvernement de réaliser des avancées significatives sur le dossier, ainsi que sur le véto mis par la Hongrie et la Pologne à la ratification du plan de relance.Les investisseurs attendent également beaucoup des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et des commentaires de sa présidente, Christine Lagarde, prévus jeudi.Les opérateurs espèrent que la BCE se décidera à intervenir pour doper une reprise économique qui s'essouffle, notamment en augmentant ses rachats d'actifs visant à contrecarrer les effets de la pandémie.'Globalement, les banques centrales continuent à jouer leur rôle en matière de politique économique, permettant aux marchés à haut risque de poursuivre sur leur bonne lancée', rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.

Au menu des statistiques de la semaine à venir figurent, entre autres, la dernière estimation du PIB de troisième trimestre de la zone euro (mardi) ainsi que les dernières données de l'inflation allemande, attendues vendredi.En Allemagne, la production industrielle a augmenté de 3,2% en octobre, selon l'office fédérale de la statistique après une progression de 2,3% le mois précédent (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de +1,6%).A Paris, Société Générale annonce deux initiatives stratégiques majeures dans la banque de détail en France à travers le projet de rapprochement de Crédit du Nord et Société Générale d'une part, et le renforcement du développement de Boursorama d'autre part.La combinaison des réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale permettra de constituer un nouvel ensemble au service de près de 10 millions de clients (entreprises, professionnels et particuliers).Vinci annonce que son groupement à parts égales avec Meridiam, avec Vinci Highways comme mandataire, a été désigné attributaire pressenti en République tchèque du contrat de PPP (partenariat public-privé) de l'autoroute D4 reliant Příbram à Písek.

Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.