Pré-ouverture CAC 40: l'apparition d'une nouvelle souche du Covid inquiète

publié le 21/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse lundi matin dans le sillage des marchés asiatiques, sur fond de regain d'inquiétudes quant à l'apparition d'une nouvelle souche de Covid-19 au Royaume-Uni.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a basculé sur l'échéance janvier vendredi dernier - lâche 97 points à 5415 points, annonçant un début de journée difficile.

De nombreux pays européens ont annoncé ce week-end qu'ils avaient décidé de suspendre les transports en provenance de Grande-Bretagne afin d'enrayer la propagation d'une nouvelle variante du coronavirus, baptisée 'VUI-202012/01' et décrite comme plus contagieuse. Au vu des sérieuses craintes entourant le développement de la pandémie en cette période de fêtes et des négociations autour du Brexit qui apparaissent par ailleurs au point mort, il paraît difficile que les Bourses européennes connaissent une fin d'année positive.

Traditionnellement, les marchés boursiers progressent pendant les dernières semaines de l'année et les premières du nouvel exercice, un phénomène connu sous le nom de 'rally de fin d'année' ou de 'rally de Noël.'Le marché parisien affiche toutefois une progression de 15% sur les trois derniers mois, ce qui lui a permis d'effacer une grande partie de ses pertes liées à la crise du Covid. Depuis le début de l'année, le CAC 40 ne cède plus que 7%.Problème, l'indice vedette de la Bourse de Paris ne progresse plus depuis la fin du mois de novembre et son mouvement de consolidation a de bonnes chances de se poursuivre au cours de la trêve des confiseurs.

Alors que la semaine boursière sera écourtée en raison de Noël, les investisseurs pourraient être tentés de boucler leurs comptes dès les prochaines séances, avant d'amorcer un nouveau départ en 2021.Parmi les potentiels catalyseurs de marché se trouvent néanmoins la probable autorisation du vaccin de Pfizer par l'Union européenne, l'éventuelle finalisation d'un accord sur le Brexit et le vote d'un nouveau programme de stimulus budgétaire aux Etats-Unis.L'attention du marché sera entièrement tournée vers de possibles bonnes nouvelles, alors que le calendrier économique de la semaine s'annonce allégé.A l'agende cette semaine figurent la confiance des consommateurs du Conference Board mardi, les revenus et dépenses des ménages américains mercredi et les commandes de biens durables jeudi.

