Pré-clôture CAC40: sous les 5.600, profit record de Goldman Sachs boudé

publié le 19/01/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,4% à 5.595) bascule en territoire négatif et repasse sous les 5.600, l'Euro-Stoxx50 affiche un peu plus de -0,2% alors que Wall Street efface la moitié de ses gains initiaux (sauf le Nasdaq encore en hausse de +0,8%).

Quel contraste entre l'Europe, les Etats Unis et surtout l'Asie avec une hausse de +1,4% de Tokyo et de +1,8% de Hong-Kong qui s'inspire de l'imminence de l'investiture de Joe Biden, laquelle augure d'une détente des relations avec la Chine.La production industrielle chinoise -un important indicateur de l'activité du pays- affiche +2,8% en 2020, selon des données dévoilées par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

Elément particulièrement encourageant, sa croissance s'est accélérée en fin d'année puisque la production industrielle est ressortie en hausse de 7,1% au quatrième trimestre.Sur le seul mois de décembre, la production a signé un rebond de 7,3%, souligne le BES.L'optimisme du marché était également alimenté ce matin par la hausse de l'indice 'Zew', le baromètre mensuel de la confiance des investisseurs allemands qui s'élève à 61,8 en janvier, contre 55 en décembre (le consensus Reuters tablait sur 60).

La saison des résultats aux Etats-Unis bat désarmais son plein et une nouvelle fois, le contraste est saisissant entre les bénéfices des banques d'affaire et de banques 'retail'.Après le grand écart entre JP-Morgan (+42% des bénéfices) et Well Fargo, voici un écart plus spectaculaire encore entre Goldman Sachs qui publie une hausse de +153% de ses bénéfices au 4ème trimestre (à 4,36Mds$ contre 1,72Mds$ fin 2019) et Bank of America (services et crédit aux particuliers et entreprises) dont le bénéfice net plonge de -30% à 5Mds$ et le bénéfice par action, de -20% à 59 cents contre 74 cents à fin 2019 (un BPA de 55 cents était attendu).

De façon assez paradoxale, Goldman Sachs qui gagnait +1% à l'ouiverture perd -1,5% au bout d'une heure de cotations et Bank of America s'en tire mieux avec seulement -1%.Les investisseurs pourraient toutefois rester sur la défensive à la veille de l'investiture de Joe Biden et de ses premières annonces en tant que 46ème président des Etats-Unis.Les opérateurs redoutent que la politique de relance de Biden ne fasse exploser les déficits budgétaires, ce qui pourrait conduire à hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt.A Paris, Stellantis s'impose pour la seconde séance comme le leader du CAC avec +3,5% mais c'est Alstom qui prend la tête du classement avec +5,1%.

Alstom affiche au titre de son troisième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 2049 millions d'euros, contre 2060 millions un an auparavant, mais en légère progression de 2% en organique grâce aux activités de matériels roulants et de signalisation. Alstom confirme donc ses perspectives pour l'exercice fiscal et de moyen-terme 2022-23.Suez annonce l'acquisition de la participation de 33,4% d'Itochu Group dans Canaragua, pour un montant de 37 millions d'euros, lui permettant ainsi de détenir la totalité (100%) du capital du premier opérateur de services d'eau aux Canaries.Total annonce avoir lancé une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée pour trois milliards d'euros, en deux tranches de 1,5 milliard chacune avec des coupons de 1,625% et 2,125%, et des options de remboursement à sept et 12 ans respectivement.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.