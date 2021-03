Pré-clôture CAC40:bénéficie d'une rotation sectorielle pénalisant Nasdaq

publié le 04/03/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris tente de préserver l'équilibre et se fige autour des 5.825/5.830Pts.Le CAC40 consolide à plat après trois séances de progression, alors que la tendance reste à la baisse en Europe: l'E-Stoxx50 ne lâche pas plus de 0,3% et se maintient au-dessus des 3.

700.A Wall Street, les séances se suivent et se ressemblent: le Dow Jones résiste (+0,1%), le Nasdaq recule (-0,8%... il efface à l'instant ses derniers gain accumulés depuis le 1er janvier).Une rotation sectorielle semble bien enclenchée, au détriment des valeurs 'growth' et de tout ce qui était ultra-spéculatif, en faveur de la 'value', ce qui est plus favorable au CAC40.

Les tensions sur les marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique s'apaisent un peu ce jeudi, avec des Treasuries qui s'améliorent de 3Pts 1,462% (les Bunds se détendent également de -3Pts vers -0,323%).Les marchés respirent un peu : ils semblent faire une fixation sur le palier des '1,50%' sur le '10 ans' US et ils espèrent que Jerome Powell fera retomber la pression lors de son intervention ce jeudi.

Les indicateurs économiques figurant au programme aujourd'hui ne vont pas forcément permettre de se faire une idée sur la trajectoire de l'inflation, mais ils pourraient permettre d'en savoir plus sur l'état de la reprise, notamment en Europe.Les investisseurs ont pris connaissance du taux de chômage au sein de la zone euro, qui n'a jusqu'ici que peu augmenté compte tenu de la sévérité du choc économique provoqué par la pandémie.

En janvier 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 8,1%, inchangé par rapport à décembre 2020, tandis que celui de l'ensemble de l'UE s'est maintenu à 7,3%, selon les données dévoilées par Eurostat.Aux Etats-Unis, le Département du Commerce a fait état jeudi d'une hausse de 2,6% (bien mieux que les +1,8% anticipé) des nouvelles commandes de biens manufacturés au mois de janvier après une progression de 1,6% (chiffre révisé à la hausse) en décembre.

La hausse sur un an atteint +1,3%, ce qui signifie que le secteur manufacturier américain a désormais retrouvé ses niveaux d'avant la crise.Le chiffre de la productivité non-agricole a été révisé légèrement à la hausse: la baisse a été ramenée de -4,8% à -4,2% aux Etats-Unis au T4 2020 en rythme annuel, après une croissance de 4,2% au trimestre précédent.Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,1% du nombre d'heures travaillées, surpassant largement la hausse de 5,5% de la production.

Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6% (révisé de 6,8% en estimation préliminaire).Petite déception sur les inscriptions aux allocations chômage: elles ont augmenté de +9.000 à l'issue de la semaine du 22 février aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 745.000.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 790.750, en recul de 16 750 d'une semaine à l'autre.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 124 000 la semaine précédente, à 4 295 000.

Du coté des valeurs, Total (+2,%, le cours refranchit les 40E) et Sanofi (+2%) servent de locomotives au CAC40, mais s'est Safran qui se place en tête avec +3,5%.Thales (-0,5%) publie au titre de 2020 un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 33% à 937 millions d'euros et une marge d'EBIT en diminution de trois points à 8%, pour un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros, en baisse de 7,7% (-10,4% en variation organique).Le résultat net, part du groupe de Vivendi (-4,3%) est un bénéfice de 1 440 millions d'euros (1,26 euro par action de base), contre 1 583 millions d'euros en 2019 (1,28 euro par action de base).

